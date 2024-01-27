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"رئيس جامعة المؤسس" يدشن ورشة عمل "لغة القرآن" ويُكَرّم أوقاف "بغلف"

تستهدف المساهمة في تمكين اللغة العربية ودعم المبادرات والأنشطة اللغوية

رعى رئيس جامعة الملك عبدالعزيز "المؤسس"، الدكتور عبدالرحمن اليوبي ورشة العمل الخاصة بخطة جائزة لغة القرآن التي تبناها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور الأمين العام للجائزة الدكتور عبدالله سالم المعطاني وعدد من المختصين.

وتناولت الورشة أهداف الجائزة، التي من أهمها تحفيز جميع فئات المجتمع للمساهمة في تمكين اللغة العربية، ودعم المبادرات والأنشطة اللغوية المتميزة علميًّا وعمليًّا، وتحفيز المبدعين في اللغة العربية، وتبني مبادراتهم، وبث روح التنافس للعمل الجاد والمبدع في خدمة اللغة العربية.

وتناولت الورشة الفئات المستهدفة من الجائزة ومجالات الجائزة وفروعها.

وركّزت الورشة على استيعاب عدة مجالات من أهمها، المبادرات المؤسسية ومبادرات الأفراد وفِرَق العمل، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتأليف اللغوي، والشخصية اللغوية العامة، ومبادرات القطاع الخاص، ومبادرات القطاع غير الربحي، كما تناولت الورشة شروط الجائزة ومعايير تقييم المشاركات.

وكان رئيس الجامعة قد كرّم مؤسسة أوقاف أحمد بغلف رحمه الله، بحضور ناظر الوقف عبدالرحمن أحمد بغلف؛ نظير جهودهم في رعاية ترتيبات الجائزة وتبني موقعها الإلكتروني ودعم جميع مراحل تنفيذها.

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"رئيس جامعة المؤسس" يدشن ورشة عمل "لغة القرآن" ويُكَرّم أوقاف "بغلف"
سبق

رعى رئيس جامعة الملك عبدالعزيز "المؤسس"، الدكتور عبدالرحمن اليوبي ورشة العمل الخاصة بخطة جائزة لغة القرآن التي تبناها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور الأمين العام للجائزة الدكتور عبدالله سالم المعطاني وعدد من المختصين.

وتناولت الورشة أهداف الجائزة، التي من أهمها تحفيز جميع فئات المجتمع للمساهمة في تمكين اللغة العربية، ودعم المبادرات والأنشطة اللغوية المتميزة علميًّا وعمليًّا، وتحفيز المبدعين في اللغة العربية، وتبني مبادراتهم، وبث روح التنافس للعمل الجاد والمبدع في خدمة اللغة العربية.

وتناولت الورشة الفئات المستهدفة من الجائزة ومجالات الجائزة وفروعها.

وركّزت الورشة على استيعاب عدة مجالات من أهمها، المبادرات المؤسسية ومبادرات الأفراد وفِرَق العمل، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتأليف اللغوي، والشخصية اللغوية العامة، ومبادرات القطاع الخاص، ومبادرات القطاع غير الربحي، كما تناولت الورشة شروط الجائزة ومعايير تقييم المشاركات.

وكان رئيس الجامعة قد كرّم مؤسسة أوقاف أحمد بغلف رحمه الله، بحضور ناظر الوقف عبدالرحمن أحمد بغلف؛ نظير جهودهم في رعاية ترتيبات الجائزة وتبني موقعها الإلكتروني ودعم جميع مراحل تنفيذها.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
10:35 AM

"رئيس جامعة المؤسس" يدشن ورشة عمل "لغة القرآن" ويُكَرّم أوقاف "بغلف"

تستهدف المساهمة في تمكين اللغة العربية ودعم المبادرات والأنشطة اللغوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رعى رئيس جامعة الملك عبدالعزيز "المؤسس"، الدكتور عبدالرحمن اليوبي ورشة العمل الخاصة بخطة جائزة لغة القرآن التي تبناها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور الأمين العام للجائزة الدكتور عبدالله سالم المعطاني وعدد من المختصين.

وتناولت الورشة أهداف الجائزة، التي من أهمها تحفيز جميع فئات المجتمع للمساهمة في تمكين اللغة العربية، ودعم المبادرات والأنشطة اللغوية المتميزة علميًّا وعمليًّا، وتحفيز المبدعين في اللغة العربية، وتبني مبادراتهم، وبث روح التنافس للعمل الجاد والمبدع في خدمة اللغة العربية.

وتناولت الورشة الفئات المستهدفة من الجائزة ومجالات الجائزة وفروعها.

وركّزت الورشة على استيعاب عدة مجالات من أهمها، المبادرات المؤسسية ومبادرات الأفراد وفِرَق العمل، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتأليف اللغوي، والشخصية اللغوية العامة، ومبادرات القطاع الخاص، ومبادرات القطاع غير الربحي، كما تناولت الورشة شروط الجائزة ومعايير تقييم المشاركات.

وكان رئيس الجامعة قد كرّم مؤسسة أوقاف أحمد بغلف رحمه الله، بحضور ناظر الوقف عبدالرحمن أحمد بغلف؛ نظير جهودهم في رعاية ترتيبات الجائزة وتبني موقعها الإلكتروني ودعم جميع مراحل تنفيذها.

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