أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتمديد تكليف الدكتورة شريفة بنت عبدالله الراجحي؛ مديراً عاماً لمركز إحصاءات التعليم لمدة عام، ودعم القرار بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير، على أن تمارس المكلفة الصلاحيات اللازمة الممنوحة لمديري العموم، وفق الأنظمة والتعليمات.
بقرار من آل الشيخ.. تمديد تكليف الراجحي مديراً عاماً لمركز إحصاءات التعليم
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتمديد تكليف الدكتورة شريفة بنت عبدالله الراجحي؛ مديراً عاماً لمركز إحصاءات التعليم لمدة عام، ودعم القرار بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير، على أن تمارس المكلفة الصلاحيات اللازمة الممنوحة لمديري العموم، وفق الأنظمة والتعليمات.
اعلان
بقرار من آل الشيخ.. تمديد تكليف الراجحي مديراً عاماً لمركز إحصاءات التعليمصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-09
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
10:16 AM
بقرار من آل الشيخ.. تمديد تكليف الراجحي مديراً عاماً لمركز إحصاءات التعليم
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتمديد تكليف الدكتورة شريفة بنت عبدالله الراجحي؛ مديراً عاماً لمركز إحصاءات التعليم لمدة عام، ودعم القرار بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير، على أن تمارس المكلفة الصلاحيات اللازمة الممنوحة لمديري العموم، وفق الأنظمة والتعليمات.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
4,771
2.5 مليار ..
30 يناير
8,791
91 مليار ..
29 يناير
21,350
70 مليار ..
26 أكتوبر
25,394
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟
عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!
عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!
ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!
سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد
غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام
فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية
حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان
علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك
حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!
عبدالغني الشيخ