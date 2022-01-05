توجيه بتطبيق البروتوكولات الصحية المحدثة لمواجهة "كورونا" بالشرقية.. تعرَّف عليها

تشمل قطاع المطاعم والمقاهي والمنشآت التجارية والمحال وقاعات المناسبات

وجّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الإدارات والبلديات كافة بضرورة تطبيق البروتوكولات المحدثة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا "، إضافة الى ضرورة زيادة أعداد المراقبين والتنسيق مع الجهات المختصة لعمل جولات ميدانية رقابية مكثفة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية كافة هذه البروتوكولات.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، في بيان صحافي: إن البروتوكولات المحدثة للأسواق ومحال الجملة والتجزئة، تضمنت: منع العملاء غير الملتزمين بالتحصين من الدخول، وتعيين مراقبين عند المداخل لضمان إكمال العملاء مسح الكود الخاص بتطبيق "توكلنا" باستثناء المحال الصغيرة في قطاع التجزئة، فإنه يكتفي المراقب بالتأكد من الحالة الصحية، وكذلك وضع ملصقات أرضية مرئية لتنظيم طوابير الانتظار والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي، ومنع التجول بالمشروبات والمأكولات، إضافة الى إلزام الموظفين بارتداء معدات الحماية الشخصية، وتشجيع الدفع عبر نقاط البيع الإلكتروني، وتطهير العربات وسلال التسوّق، وتوفير مطهر "معقم" يدين مخصص، وتوفير لوحة تتضمن بيان الأفعال المخالفة عند مدخل المنشأة.

وكشف الصفيان، عن تطبيق بروتوكولات جديدة لخدمات تقديم الشيشة والمعسل، والتي تشمل منع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو صالات تقديم الطعام واقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة، ومنع مقدمي الخدمة من تجربة الشيشة قبل إعطائها للعميل، وترتيب الطاولات بطريقة تضمن مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار، وإذا كانت الجلسات أرضية فإنه يتم تعطيل جلسة بين كل جلستين، ومنع استخدام الشيشة من قِبل شخص آخر في اليوم نفسه، والتخلص من السوائل في وعاء الشيشة بعد الاستخدام مباشرة، إضافة إلى ألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة على خمسة أشخاص، مع الالتزام بلبس الكمامة أثناء التنقل في المكان.

وقال إن البروتوكولات الصحية لقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات تضمنت تعيين مراقبين عند المداخل لضمان إكمال العملاء لمسح الكود الخاص بتطبيق "توكلنا"، مع ضرورة ارتداء جميع العاملين والحضور الكمامة في جميع الأوقات، وتطهير أيدي عاملات الاستقبال عند التعامل مع أغراض العميل الشخصية، وتطهير الخزائن الخاصة دورياً.

ويسمح بخدمة التزيين مع الالتزام بتطبيق بروتوكول صالونات التجميل النسائية، مع ضرورة تطهير الأسطح بعد كل استخدام للقاعة، والاحتفاظ بسجل أوقات التطهير، ووضع ملصقات واضحة لتطبيق التباعد، مع تنظيم الطاولات لتكون متباعدة.

وفيما يختص بقطاع المطاعم فإنه يتعين تعيين مراقبين عند المداخل لضمان إكمال العملاء مسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي، وارتداء العملاء للكمامة، وإلزام جميع الموظفين في المطاعم بتغطية الأنف والفم بالكمامة طوال الوقت، وتعيين مسؤول لتقديم الطعام للمدعوين في منطقة البوفيه المفتوح، إضافة إلى توفير مطهرات اليد الكحولية، والتأكيد على غسل اليدين بشكل متكرر للموظفين، والاكتفاء بقوائم الطعام الإلكترونية، وتقليل عدد الموظفين في منطقة تحضير الطعام ومنع التكدس للعاملين، وكذلك تطبيق التباعد الاجتماعي، وإعادة توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية بما يضمن تطبيق التباعد، وترتيب الطاولات بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار، مع ضرورة عدم زيادة الأفراد على الطاولة عن عشرة حتى لو كانوا من عائلة واحدة.

وأكّد الصفيان، على أن أمين المنطقة الشرقية وجّه في وقتٍ سابقٍ، الإدارات والبلديات كافة، بتكثيف الجولات الرقابية، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة فيروس "كورونا"، وتنفيذ توجيهات الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، المتعلقة بضرورة التقيد بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة انتشار الفيروس.