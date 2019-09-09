"ابن لبدة" مع القيادات الأمنية في الميدان: عمليات نوعية لمنع المتسللين بالداير

خلال الجولة الميدانية تم القبض على عدد من مخالفي نظام الإقامة

شارك محافظ الداير، نايف بن ناصر بن لبدة، في جولة تفقدية للأوضاع الأمنية بمركز السلف التابع لمحافظة الداير، ترافقه القيادات الأمنية بالمحافظة.

واطلع محافظ الداير على الجهود الأمنية، وحث على مضاعفتها.

وخلال الجولة الميدانية تم القبض على عدد من المخالفين لنظام الإقامة، والمتسللين عبر الحدود.

وأكد محافظ الداير أن الجهود الأمنية في المحافظة في تصاعد ملحوظ رغم وعورة المحافظة، وطبيعتها الجبلية شديدة الصعوبة، التي شجعت المخالفين على اتخاذها منفذًا، إلا أن التعاون الأمني، والتكامل في الأدوار بين مختلف الأجهزة الأمنية، يقفان لهم بالمرصاد.

وأشار "ابن لبدة" إلى أن الوقوف الميداني يأتي بتوجيه ومتابعة أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يشدد دائمًا على المتابعة الميدانية لمختلف الجوانب الخدمية والتنموية والأمنية.