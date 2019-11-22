"الحصيني" يتوقع حالة ممطرة على عدة مناطق.. بداية من الغد

يصاحبها ارتفاع طفيف في الحرارة يتراوح ما بين ٤ إلى ٧ درجات

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة تبدأ غدًا السبت، مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بنزول البرد، إضافة إلى فرصة للسيول على أجزاء مختلفة من مناطق المملكة.

وتشمل توقعات الأمطار: (مكة، والمدينة، والرياض، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، وشرق الجوف، والشمالية، وشمال الشرقية)، وتمتد إلى الكويت والإمارات وسلطنة عمان.

وتَوَقّع "الحصيني" أن يرافق هذه الحالة ارتفاع طفيف في الحرارة يتراوح ما بين ٤ إلى ٧ درجات؛ بحيث تعود إلى ما كانت عليه الأسبوع الماضي، وتكون الأجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا على معظم المناطق.

وأشار إلى أن الحالة الممطرة تحتاج إلى متابعة دقيقة نواحي مكة وجنوب المدينة.