محترف "الهلال" في التشكيلة المثالية لمباريات دور الـ16 الآسيوية

تَواجد لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، البرازيلي ماتيوس بيريرا، في التشكيلة المثالية لمباريات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وشهدت مباريات دور الـ16، تواجد نادييْ الهلال والنصر؛ بيْد أن النصر لم يُدخل أيًّا من لاعبيه في التشكيلة.

وتأهل الهلال للدور ربع النهائي عقب فوزه على الاستقلال، كما تأهل النصر هو الآخر عقب فوزه على تراكتور.

وسيلتقي الهلال مع برسبوليس الإيراني، كما سيلتقي النصر مع الوحدة الإماراتي، في مباريات الدور ربع النهائي من المسابقة.