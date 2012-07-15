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رينو الفرنسية تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة رينو "زوي ZOE"

تتميز بتصميم رائع مع تقنيات متطورة توفر الراحة والمتعة أثناء القيادة

كشفت شركة رينو الفرنسية عن سيارتها الكهربائية الجديدة رينو (زوي ZOE)، حيث تتميز السيارة بتصميم رائع ومتقن، وأكثر قوة وتميزًا، مع مجموعة واسعة من التقنيات المتطورة التي توفر الراحة والمتعة أثناء القيادة.

وتتمتع السيارة الجديدة، بتصميم داخلي رحب ومريح بمقصورة واسعة تعطي شعورًا بالهدوء والسكينة، من خلال التشطيبات الداخلية عالية الجودة والفخامة، بمقاعد وثيرة مستوحاة من مقاعد القطار، بالإضافة إلى لوحة أجهزة متطورة بشاشة مقاس 10 بوصة، فضلاً عن أنها سيارة هادئة منعدمة الانبعاثات الكربونية، واقتصادية بتكلفة منخفضة في التشغيل والصيانة، وهي أقل مساحة للركن، وأكثر رشاقة أثناء زحمة السير.

وتمتاز سيارة (زوي ZOE) الجديدة، ببطارية Z.E. 50 تصل مداها إلى 390 كيلو مترًا، مع خاصية الشحن السريع مباشرة، والعديد من خيارات الشحن البديلة المتوفرة بالفعل في المنزل أو في الشارع، من خلال كابل الشحن المرن، وإمكانية شحن 80 % من البطارية خلال ساعة.

وتم تزويد سيارة (زوي ZOE) بمحرك أقوى 100 كيلو وات، ليكون مناسبًا للخط السريع، والقيادة الداخلية، إلى جانب إضافة وضع جديد للتكيف بشكل خاص مع القيادة الكهربائية، مما يسمح بتقليل استخدام دواسة الفرامل، فضلاً عن تزويدها بالعديد من مساعدات القيادة المصممة للراحة والسلامة، وإضافة لمسات جمالية عبر كروم شبكة التهوية لمزيد من الجاذبية والرقي للسيارة.

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رينو الفرنسية تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة رينو "زوي ZOE"
سبق

كشفت شركة رينو الفرنسية عن سيارتها الكهربائية الجديدة رينو (زوي ZOE)، حيث تتميز السيارة بتصميم رائع ومتقن، وأكثر قوة وتميزًا، مع مجموعة واسعة من التقنيات المتطورة التي توفر الراحة والمتعة أثناء القيادة.

وتتمتع السيارة الجديدة، بتصميم داخلي رحب ومريح بمقصورة واسعة تعطي شعورًا بالهدوء والسكينة، من خلال التشطيبات الداخلية عالية الجودة والفخامة، بمقاعد وثيرة مستوحاة من مقاعد القطار، بالإضافة إلى لوحة أجهزة متطورة بشاشة مقاس 10 بوصة، فضلاً عن أنها سيارة هادئة منعدمة الانبعاثات الكربونية، واقتصادية بتكلفة منخفضة في التشغيل والصيانة، وهي أقل مساحة للركن، وأكثر رشاقة أثناء زحمة السير.

وتمتاز سيارة (زوي ZOE) الجديدة، ببطارية Z.E. 50 تصل مداها إلى 390 كيلو مترًا، مع خاصية الشحن السريع مباشرة، والعديد من خيارات الشحن البديلة المتوفرة بالفعل في المنزل أو في الشارع، من خلال كابل الشحن المرن، وإمكانية شحن 80 % من البطارية خلال ساعة.

وتم تزويد سيارة (زوي ZOE) بمحرك أقوى 100 كيلو وات، ليكون مناسبًا للخط السريع، والقيادة الداخلية، إلى جانب إضافة وضع جديد للتكيف بشكل خاص مع القيادة الكهربائية، مما يسمح بتقليل استخدام دواسة الفرامل، فضلاً عن تزويدها بالعديد من مساعدات القيادة المصممة للراحة والسلامة، وإضافة لمسات جمالية عبر كروم شبكة التهوية لمزيد من الجاذبية والرقي للسيارة.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
01:31 AM

رينو الفرنسية تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة رينو "زوي ZOE"

تتميز بتصميم رائع مع تقنيات متطورة توفر الراحة والمتعة أثناء القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة رينو الفرنسية عن سيارتها الكهربائية الجديدة رينو (زوي ZOE)، حيث تتميز السيارة بتصميم رائع ومتقن، وأكثر قوة وتميزًا، مع مجموعة واسعة من التقنيات المتطورة التي توفر الراحة والمتعة أثناء القيادة.

وتتمتع السيارة الجديدة، بتصميم داخلي رحب ومريح بمقصورة واسعة تعطي شعورًا بالهدوء والسكينة، من خلال التشطيبات الداخلية عالية الجودة والفخامة، بمقاعد وثيرة مستوحاة من مقاعد القطار، بالإضافة إلى لوحة أجهزة متطورة بشاشة مقاس 10 بوصة، فضلاً عن أنها سيارة هادئة منعدمة الانبعاثات الكربونية، واقتصادية بتكلفة منخفضة في التشغيل والصيانة، وهي أقل مساحة للركن، وأكثر رشاقة أثناء زحمة السير.

وتمتاز سيارة (زوي ZOE) الجديدة، ببطارية Z.E. 50 تصل مداها إلى 390 كيلو مترًا، مع خاصية الشحن السريع مباشرة، والعديد من خيارات الشحن البديلة المتوفرة بالفعل في المنزل أو في الشارع، من خلال كابل الشحن المرن، وإمكانية شحن 80 % من البطارية خلال ساعة.

وتم تزويد سيارة (زوي ZOE) بمحرك أقوى 100 كيلو وات، ليكون مناسبًا للخط السريع، والقيادة الداخلية، إلى جانب إضافة وضع جديد للتكيف بشكل خاص مع القيادة الكهربائية، مما يسمح بتقليل استخدام دواسة الفرامل، فضلاً عن تزويدها بالعديد من مساعدات القيادة المصممة للراحة والسلامة، وإضافة لمسات جمالية عبر كروم شبكة التهوية لمزيد من الجاذبية والرقي للسيارة.

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