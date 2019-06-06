بالصور.. "مدني بيشة" ينتشل جثة شاب سقط في بئر قديمة مكشوفة بالجعبة

"العاصمي": البئر يبلغ طولها 13م والمياه تصل لارتفاع 7 أمتار تقريبًا

قامت فرق الدفاع المدني بمحافظة بيشة، مساء اليوم الخميس، بانتشال جثة شاب من مركز الجعبة، سقط في بئر قديمة مكشوفة، مما تسبب في غرقه ووفاته.

وفي التفاصيل، أوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي أن أفراد الدفاع المدني باشروا مساء اليوم الخميس 3 شوال ١٤٤٠هـ بلاغًا عن سقوط شاب (سعودي 14عامًا) في بئر قديمة مكشوفة بضواحي قرية الجعبة التابعة لمركز الثنية ببيشة يبلغ طولها ١٣م تقريبًا بقطر ٤ أمتار بكمية مياه تصل إلى ارتفاع ٧ أمتار تقريبًا، مما أدى لغرقه ووفاته.

وأضاف "العاصمي": قامت فرق وغواصو الدفاع المدني باستخراج جثمانه - رحمه الله - من قاع البئر والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات .