النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس النصر لجماهير ناديه: لا وقت للكلام نسعى لإعادة الفريق للوضع اللائق

وجه رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر، اليوم الاثنين، رسالة إلى جماهير ناديه، عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن استفسارات الجماهير، حول وضع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة . وعن عتاب جماهير النصر لإدارته قال "آل معمر": "كل الآراء محل تقدير مجلس الإدارة وتقديري الشخصي، وجمهورنا هو رصيدنا الحقيقي وإسعاده هدفنا".
واختتم "آل معمر" حديثه فيما يخص المرحلة التي يمر بها نادي النصر قائلاً: "تعلمون أن نادينا يمر بمرحلة دقيقة، ويحتاج إلى العمل، لا وقت للكلام وسيأتي وقته، والعمل الآن هو طريقنا نحو وضع العالمي في الموقع الذي يليق فيه".
يذكر أن النصر يأتي في المركز السابع برصيد 17 نقطة، وسيلاقي نظيره الهلال، الخميس المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة، من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رئيس النصر لجماهير ناديه: لا وقت للكلام نسعى لإعادة الفريق للوضع اللائق
سبق

وجه رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر، اليوم الاثنين، رسالة إلى جماهير ناديه، عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن استفسارات الجماهير، حول وضع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة . وعن عتاب جماهير النصر لإدارته قال "آل معمر": "كل الآراء محل تقدير مجلس الإدارة وتقديري الشخصي، وجمهورنا هو رصيدنا الحقيقي وإسعاده هدفنا".
واختتم "آل معمر" حديثه فيما يخص المرحلة التي يمر بها نادي النصر قائلاً: "تعلمون أن نادينا يمر بمرحلة دقيقة، ويحتاج إلى العمل، لا وقت للكلام وسيأتي وقته، والعمل الآن هو طريقنا نحو وضع العالمي في الموقع الذي يليق فيه".
يذكر أن النصر يأتي في المركز السابع برصيد 17 نقطة، وسيلاقي نظيره الهلال، الخميس المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة، من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
06:34 PM

رئيس النصر لجماهير ناديه: لا وقت للكلام نسعى لإعادة الفريق للوضع اللائق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
3,128

وجه رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر، اليوم الاثنين، رسالة إلى جماهير ناديه، عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن استفسارات الجماهير، حول وضع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة . وعن عتاب جماهير النصر لإدارته قال "آل معمر": "كل الآراء محل تقدير مجلس الإدارة وتقديري الشخصي، وجمهورنا هو رصيدنا الحقيقي وإسعاده هدفنا".
واختتم "آل معمر" حديثه فيما يخص المرحلة التي يمر بها نادي النصر قائلاً: "تعلمون أن نادينا يمر بمرحلة دقيقة، ويحتاج إلى العمل، لا وقت للكلام وسيأتي وقته، والعمل الآن هو طريقنا نحو وضع العالمي في الموقع الذي يليق فيه".
يذكر أن النصر يأتي في المركز السابع برصيد 17 نقطة، وسيلاقي نظيره الهلال، الخميس المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة، من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,492
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,707
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,403

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة