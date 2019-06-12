محلل استراتيجي يكشف: اليمن لا يملك "كروز" قبل الانقلاب.. إيران زوّدت به الحوثي

قال: يبرهن ذلك على استمرار طهران في تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة النوعية

أكد المحلل الاستراتيجي حمود الرويس أن اليمن لم يكن يملك صواريخ من نوع "كروز" قبل الانقلاب على الشرعية؛ معتبرًا أن ذلك يبرهن على استمرار إيران في تزويد الحوثيين بالأسلحة النوعية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "الرويس" لقناة "العربية" اليوم.

من جهة أخرى، تُواصل القوات الأمنية والعسكرية إجراءاتها لتحديد نوع السلاح الذي استهدفت به المليشيات الحوثية مطار أبها الدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بعدما قالت المليشيات الحوثية إن الصاروخ الذي استهدف المدنيين هو من نوع كروز.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، قد أفاد بأنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم، سقط مقذوف مُعادٍ "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.