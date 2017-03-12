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"صحة مكة" تواصل جهودها على المنافذ لضمان سلامة القادمين من "كورونا"

100 ممارس صحي ومراكز لاستقبال الحالات المشتبهة على مدار الساعة

‏‫تواصل وزارة الصحة ممثلة بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة في مراكز الضبط الأمني ب‫العاصمة المقدسة من خلال فرق طبية مؤهلة و100 ممارس صحي يقومون بالفرز البصري على القادمين كإجراء احترازي ‫للوقاية من كورونا، ولتقديم الخدمات التوعوية استكمالاً للدور الوقائي المناط بها.

وقد شرعت وزارة الصحة، ممثلة بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة من وقت مبكر بجاهزيتها بعد قرار وزارة الداخلية تعليق العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين في المملكة وذلك بالفحص البصرية للتأكد من سلامة القادمين لمكة من فيروس كورونا في المنافذ الستة بمكة المكرمة.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي تواجد 100 ممارس صحي سعوديين مدربين على مكافحة العدوى وحالات الأوبئة على مدار الـ 24 ساعة في منافذ الضبط الأمني الستة للتأكد من سلامة القادمين لمكة، وذلك بالفرز البصري على جميع القادمين لمكة المكرمة، للتأكد من عدم وجود أي أعراض مصاحبة وملازمة كارتفاع درجات الحرارة أو أي أمراض تصيب الجهاز التنفسي لا سمح الله.

وأشار "العتيبي" إلى قيام الممارسين الصحيين بعملهم ميدانياً مع رجال الأمن في المنفذ بالفحص البصري المبدئي عن بعد على الأشخاص الذين يتم الاشتباه بهم يتم نقلهم إلى المركز لأخذ عينات حيوية للتأكد من حالته وفي حال التأكد من الاشتباه يتم إبلاغ مركز القيادة والسيطرة ونقل المشتبه به من خلال إسعافات الهلال الأحمر إلى مستشفيات محافظة جدة والطائف واستكمال الفحوص الطبية اللازمة.

وأكد أنه على الراغبين الاستفسار عن فيروس كورونا الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة 937، وأتمنى من الجميع استسقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة للحد من الشائعات.

وزارة الصحة صحة مكة مراكز الضبط الأمني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة مكة" تواصل جهودها على المنافذ لضمان سلامة القادمين من "كورونا"
سبق

‏‫تواصل وزارة الصحة ممثلة بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة في مراكز الضبط الأمني ب‫العاصمة المقدسة من خلال فرق طبية مؤهلة و100 ممارس صحي يقومون بالفرز البصري على القادمين كإجراء احترازي ‫للوقاية من كورونا، ولتقديم الخدمات التوعوية استكمالاً للدور الوقائي المناط بها.

وقد شرعت وزارة الصحة، ممثلة بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة من وقت مبكر بجاهزيتها بعد قرار وزارة الداخلية تعليق العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين في المملكة وذلك بالفحص البصرية للتأكد من سلامة القادمين لمكة من فيروس كورونا في المنافذ الستة بمكة المكرمة.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي تواجد 100 ممارس صحي سعوديين مدربين على مكافحة العدوى وحالات الأوبئة على مدار الـ 24 ساعة في منافذ الضبط الأمني الستة للتأكد من سلامة القادمين لمكة، وذلك بالفرز البصري على جميع القادمين لمكة المكرمة، للتأكد من عدم وجود أي أعراض مصاحبة وملازمة كارتفاع درجات الحرارة أو أي أمراض تصيب الجهاز التنفسي لا سمح الله.

وأشار "العتيبي" إلى قيام الممارسين الصحيين بعملهم ميدانياً مع رجال الأمن في المنفذ بالفحص البصري المبدئي عن بعد على الأشخاص الذين يتم الاشتباه بهم يتم نقلهم إلى المركز لأخذ عينات حيوية للتأكد من حالته وفي حال التأكد من الاشتباه يتم إبلاغ مركز القيادة والسيطرة ونقل المشتبه به من خلال إسعافات الهلال الأحمر إلى مستشفيات محافظة جدة والطائف واستكمال الفحوص الطبية اللازمة.

وأكد أنه على الراغبين الاستفسار عن فيروس كورونا الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة 937، وأتمنى من الجميع استسقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة للحد من الشائعات.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
12:19 AM
اخر تعديل
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:35 AM

"صحة مكة" تواصل جهودها على المنافذ لضمان سلامة القادمين من "كورونا"

100 ممارس صحي ومراكز لاستقبال الحالات المشتبهة على مدار الساعة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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3,729

‏‫تواصل وزارة الصحة ممثلة بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة في مراكز الضبط الأمني ب‫العاصمة المقدسة من خلال فرق طبية مؤهلة و100 ممارس صحي يقومون بالفرز البصري على القادمين كإجراء احترازي ‫للوقاية من كورونا، ولتقديم الخدمات التوعوية استكمالاً للدور الوقائي المناط بها.

وقد شرعت وزارة الصحة، ممثلة بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة من وقت مبكر بجاهزيتها بعد قرار وزارة الداخلية تعليق العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين في المملكة وذلك بالفحص البصرية للتأكد من سلامة القادمين لمكة من فيروس كورونا في المنافذ الستة بمكة المكرمة.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي تواجد 100 ممارس صحي سعوديين مدربين على مكافحة العدوى وحالات الأوبئة على مدار الـ 24 ساعة في منافذ الضبط الأمني الستة للتأكد من سلامة القادمين لمكة، وذلك بالفرز البصري على جميع القادمين لمكة المكرمة، للتأكد من عدم وجود أي أعراض مصاحبة وملازمة كارتفاع درجات الحرارة أو أي أمراض تصيب الجهاز التنفسي لا سمح الله.

وأشار "العتيبي" إلى قيام الممارسين الصحيين بعملهم ميدانياً مع رجال الأمن في المنفذ بالفحص البصري المبدئي عن بعد على الأشخاص الذين يتم الاشتباه بهم يتم نقلهم إلى المركز لأخذ عينات حيوية للتأكد من حالته وفي حال التأكد من الاشتباه يتم إبلاغ مركز القيادة والسيطرة ونقل المشتبه به من خلال إسعافات الهلال الأحمر إلى مستشفيات محافظة جدة والطائف واستكمال الفحوص الطبية اللازمة.

وأكد أنه على الراغبين الاستفسار عن فيروس كورونا الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة 937، وأتمنى من الجميع استسقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة للحد من الشائعات.

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