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"الصحة": تسجيل 569 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 704 خلال الـ24 ساعة الماضية

"طوارئ أجياد" بمكة يُجري قرابة 73 ألف تحليل مخبري في 6 أشهر

قدّم خدماته لـ4477 مستفيدًا من زوار ومعتمرين ومواطنين ومقيمين

خدم مستشفى أجياد للطوارئ عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، أكثر من 4477 مستفيدًا خلال النصف الأول من عام 2021م -من خلال قسم الطوارئ- من زوار ومعتمرين ومواطنين ومقيمين.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مستشفى ومراكز الحرم الدكتور وائل بن نبيل عيد، أن مستشفى أجياد للطوارئ يُعد الأقرب للمسجد الحرام؛ حيث توجد في أروقة الحرم المكي الشريف مراكز صحية تتبع المستشفى؛ لخدمة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، تعمل على مدار 24 ساعة وفق الإجراءات والبروتوكولات المتبعة من وزارة الصحة.

وأضاف "عيد" أن عدد الفحوصات المخبرية التي تمت خلال النصف الأول من العام الحالي، تجاوزت أكثر من 72844 تحليلًا.

وعدد المستفيدين من قسم الأشعة أكثر من 1093 مستفيدًا، وعدد الوصفات الطبية أكثر من 9036 وصفة طبية، وأكد الدكتور وائل بن نبيل عيد حرص مستشفى أجياد للطوارئ على الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسخير جميع القوى العاملة بالمستشفى لدعم الاحتياجات على مختلف المستويات التشخيصية والوقائية والعلاجية والتوعوية؛ وفق خطط معدة مسبقًا، وبدعم وتوجيه من إدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة؛ لافتًا إلى أن المستشفى يعمل بكافة طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طوارئ أجياد" بمكة يُجري قرابة 73 ألف تحليل مخبري في 6 أشهر
سبق

خدم مستشفى أجياد للطوارئ عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، أكثر من 4477 مستفيدًا خلال النصف الأول من عام 2021م -من خلال قسم الطوارئ- من زوار ومعتمرين ومواطنين ومقيمين.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مستشفى ومراكز الحرم الدكتور وائل بن نبيل عيد، أن مستشفى أجياد للطوارئ يُعد الأقرب للمسجد الحرام؛ حيث توجد في أروقة الحرم المكي الشريف مراكز صحية تتبع المستشفى؛ لخدمة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، تعمل على مدار 24 ساعة وفق الإجراءات والبروتوكولات المتبعة من وزارة الصحة.

وأضاف "عيد" أن عدد الفحوصات المخبرية التي تمت خلال النصف الأول من العام الحالي، تجاوزت أكثر من 72844 تحليلًا.

وعدد المستفيدين من قسم الأشعة أكثر من 1093 مستفيدًا، وعدد الوصفات الطبية أكثر من 9036 وصفة طبية، وأكد الدكتور وائل بن نبيل عيد حرص مستشفى أجياد للطوارئ على الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسخير جميع القوى العاملة بالمستشفى لدعم الاحتياجات على مختلف المستويات التشخيصية والوقائية والعلاجية والتوعوية؛ وفق خطط معدة مسبقًا، وبدعم وتوجيه من إدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة؛ لافتًا إلى أن المستشفى يعمل بكافة طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
10:57 AM

"طوارئ أجياد" بمكة يُجري قرابة 73 ألف تحليل مخبري في 6 أشهر

قدّم خدماته لـ4477 مستفيدًا من زوار ومعتمرين ومواطنين ومقيمين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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خدم مستشفى أجياد للطوارئ عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، أكثر من 4477 مستفيدًا خلال النصف الأول من عام 2021م -من خلال قسم الطوارئ- من زوار ومعتمرين ومواطنين ومقيمين.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مستشفى ومراكز الحرم الدكتور وائل بن نبيل عيد، أن مستشفى أجياد للطوارئ يُعد الأقرب للمسجد الحرام؛ حيث توجد في أروقة الحرم المكي الشريف مراكز صحية تتبع المستشفى؛ لخدمة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، تعمل على مدار 24 ساعة وفق الإجراءات والبروتوكولات المتبعة من وزارة الصحة.

وأضاف "عيد" أن عدد الفحوصات المخبرية التي تمت خلال النصف الأول من العام الحالي، تجاوزت أكثر من 72844 تحليلًا.

وعدد المستفيدين من قسم الأشعة أكثر من 1093 مستفيدًا، وعدد الوصفات الطبية أكثر من 9036 وصفة طبية، وأكد الدكتور وائل بن نبيل عيد حرص مستشفى أجياد للطوارئ على الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسخير جميع القوى العاملة بالمستشفى لدعم الاحتياجات على مختلف المستويات التشخيصية والوقائية والعلاجية والتوعوية؛ وفق خطط معدة مسبقًا، وبدعم وتوجيه من إدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة؛ لافتًا إلى أن المستشفى يعمل بكافة طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي.

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