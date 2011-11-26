تعرّف على جدول أعمال "الشورى" في جلساته الثلاث الأسبوع القادم

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها المجلس الاثنين القادم (عبر الاتصال المرئي) على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440/1441هـ, وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء خلال مناقشة التقرير في جلسة قادمة. ويناقش المجلس خلال الجلسة تقريرًا مقدمًا من لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439/1440هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها اللازمة لعرض التقرير والتوصيات أمام المجلس. كما يناقش المجلس تقريرًا مقدمًا من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة الشباب, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1440/1441هـ. وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال جلسته للمناقشة تقريرين وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وهما تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة, وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. ويداول المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1440/1441هـ, وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1440/1441هـ, وتقريرًا تقدمت به لجنة المياه والزراعة في المجلس بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر. وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية الخامسة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها الثلاثاء القادم، يستمع المجلس في مستهل الجلسة (عبر الاتصال المرئي) إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440/1441هـ, وذلك بعد أن أتم المجلس نقاشه في جلسة سابقة. في حين يناقش المجلس تقريرًا من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تعديل نظام تصنيف المقاولين, حيث أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها اللازمة قبل طرحه على المجلس للنقاش. كما يناقش المجلس ضمن أعمال الجلسة تقرير من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440/1441هـ. وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقريرين آخرين من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ, والتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1440/1441هـ. يأتي ذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقريرين السنويين لبنك التنمية الاجتماعية والصندوق الخيري الاجتماعي وقدمت عليهما توصياتها اللازمة تمهيداً لطرحهما على المجلس لمناقشتها. كما أدرج المجلس ضمن جدول أعماله للمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1440/1441هـ، وتقريرين من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة للعام المالي 1440/1441هـ, والتقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية للعام المالي 1440/1441هـ . وعلى صعيد جدول أعمال جلسة المجلس العادية السادسة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم, يصوت المجلس (عبر الاتصال المرئي) على عدد من التوصيات التي تقدمت بها اللجنة المالية التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ, بعد عرضها لوجهة نظرها بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي. كما يناقش المجلس تقريرًا تقدمت به إلى المجلس لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام الانضباط الوظيفي، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة مشروع النظام، وقدمت عليه توصياتها اللازمة، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440/1441هـ، وتقريرًا من لجنة الشؤون الخارجية, بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440/1441هـ, وذلك بعد أن درست اللجنة تقرير الوزارة بشأن الأداء وقدمت عليه توصياتها اللازمة. وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقريرًا تقدمت به إلى المجلس لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار (وزارة الاستثمار حالياً) للعام المالي 1440/1441هـ, بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عددًا من التوصيات، إضافة إلى تقرير من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1440/1441هـ. كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية, بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440/1441هـ. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقريرين من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1440/1441هـ, والتقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة حائل للعام المالي 1440/1441هـ, وكذلك تقرير من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن طلب المركز الوطني لإدارة النفايات صلاحية الاستثناء من حكم المادة (14/1) من النظام العام للبيئة.

تعرّف على جدول أعمال "الشورى" في جلساته الثلاث الأسبوع القادم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-26 يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها المجلس الاثنين القادم (عبر الاتصال المرئي) على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440/1441هـ, وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء خلال مناقشة التقرير في جلسة قادمة.

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقريرًا مقدمًا من لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439/1440هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها اللازمة لعرض التقرير والتوصيات أمام المجلس.

كما يناقش المجلس تقريرًا مقدمًا من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة الشباب, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1440/1441هـ.

وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال جلسته للمناقشة تقريرين وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وهما تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة, وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

ويداول المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1440/1441هـ, وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1440/1441هـ, وتقريرًا تقدمت به لجنة المياه والزراعة في المجلس بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر.



وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية الخامسة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها الثلاثاء القادم، يستمع المجلس في مستهل الجلسة (عبر الاتصال المرئي) إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440/1441هـ, وذلك بعد أن أتم المجلس نقاشه في جلسة سابقة.

في حين يناقش المجلس تقريرًا من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تعديل نظام تصنيف المقاولين, حيث أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها اللازمة قبل طرحه على المجلس للنقاش.

كما يناقش المجلس ضمن أعمال الجلسة تقرير من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440/1441هـ.

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقريرين آخرين من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ, والتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1440/1441هـ.

يأتي ذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقريرين السنويين لبنك التنمية الاجتماعية والصندوق الخيري الاجتماعي وقدمت عليهما توصياتها اللازمة تمهيداً لطرحهما على المجلس لمناقشتها.

كما أدرج المجلس ضمن جدول أعماله للمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1440/1441هـ، وتقريرين من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة للعام المالي 1440/1441هـ, والتقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية للعام المالي 1440/1441هـ .

وعلى صعيد جدول أعمال جلسة المجلس العادية السادسة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم, يصوت المجلس (عبر الاتصال المرئي) على عدد من التوصيات التي تقدمت بها اللجنة المالية التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ, بعد عرضها لوجهة نظرها بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي.

كما يناقش المجلس تقريرًا تقدمت به إلى المجلس لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام الانضباط الوظيفي، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة مشروع النظام، وقدمت عليه توصياتها اللازمة، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440/1441هـ، وتقريرًا من لجنة الشؤون الخارجية, بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440/1441هـ, وذلك بعد أن درست اللجنة تقرير الوزارة بشأن الأداء وقدمت عليه توصياتها اللازمة.

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقريرًا تقدمت به إلى المجلس لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار (وزارة الاستثمار حالياً) للعام المالي 1440/1441هـ, بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عددًا من التوصيات، إضافة إلى تقرير من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1440/1441هـ.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية, بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440/1441هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقريرين من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1440/1441هـ, والتقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة حائل للعام المالي 1440/1441هـ, وكذلك تقرير من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن طلب المركز الوطني لإدارة النفايات صلاحية الاستثناء من حكم المادة (14/1) من النظام العام للبيئة.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 03:12 PM

تعرّف على جدول أعمال "الشورى" في جلساته الثلاث الأسبوع القادم يناقش المجلس تقريرًا من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار





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يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها المجلس الاثنين القادم (عبر الاتصال المرئي) على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440/1441هـ, وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء خلال مناقشة التقرير في جلسة قادمة.

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقريرًا مقدمًا من لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439/1440هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها اللازمة لعرض التقرير والتوصيات أمام المجلس.

كما يناقش المجلس تقريرًا مقدمًا من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة الشباب, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1440/1441هـ.

وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال جلسته للمناقشة تقريرين وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وهما تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة, وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

ويداول المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1440/1441هـ, وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1440/1441هـ, وتقريرًا تقدمت به لجنة المياه والزراعة في المجلس بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر.



وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية الخامسة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها الثلاثاء القادم، يستمع المجلس في مستهل الجلسة (عبر الاتصال المرئي) إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440/1441هـ, وذلك بعد أن أتم المجلس نقاشه في جلسة سابقة.

في حين يناقش المجلس تقريرًا من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تعديل نظام تصنيف المقاولين, حيث أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها اللازمة قبل طرحه على المجلس للنقاش.

كما يناقش المجلس ضمن أعمال الجلسة تقرير من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440/1441هـ.

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقريرين آخرين من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ, والتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1440/1441هـ.

يأتي ذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقريرين السنويين لبنك التنمية الاجتماعية والصندوق الخيري الاجتماعي وقدمت عليهما توصياتها اللازمة تمهيداً لطرحهما على المجلس لمناقشتها.

كما أدرج المجلس ضمن جدول أعماله للمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1440/1441هـ، وتقريرين من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة للعام المالي 1440/1441هـ, والتقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية للعام المالي 1440/1441هـ .

وعلى صعيد جدول أعمال جلسة المجلس العادية السادسة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم, يصوت المجلس (عبر الاتصال المرئي) على عدد من التوصيات التي تقدمت بها اللجنة المالية التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ, بعد عرضها لوجهة نظرها بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي.

كما يناقش المجلس تقريرًا تقدمت به إلى المجلس لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام الانضباط الوظيفي، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة مشروع النظام، وقدمت عليه توصياتها اللازمة، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440/1441هـ، وتقريرًا من لجنة الشؤون الخارجية, بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440/1441هـ, وذلك بعد أن درست اللجنة تقرير الوزارة بشأن الأداء وقدمت عليه توصياتها اللازمة.

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقريرًا تقدمت به إلى المجلس لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار (وزارة الاستثمار حالياً) للعام المالي 1440/1441هـ, بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عددًا من التوصيات، إضافة إلى تقرير من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1440/1441هـ.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية, بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440/1441هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقريرين من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1440/1441هـ, والتقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة حائل للعام المالي 1440/1441هـ, وكذلك تقرير من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن طلب المركز الوطني لإدارة النفايات صلاحية الاستثناء من حكم المادة (14/1) من النظام العام للبيئة.