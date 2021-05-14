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التايكوندو السعودي يحقق الميدالية الذهبية في أول بطولة عالم افتراضية

حصل لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو ونادي الترجي أحمد آل خليفة على ذهبية بطولة العالم الأولى للبومسي "عن بُعد"، التي نظمت بالتعاون بين (كوريا وفرنسا)، وحقق زميله لاعب المنتخب السعودي والترجي بطل العالم السابق محمد علي العباس الميدالية الفضية بفارق 2 % عن المتصدر الأمريكي من أصل كوري. كما حقق البطل السعودي ولاعب نادي الشباب محمد ظافر الشهري المركز الثالث عالميًّا في فئة الشباب.

وشارك في البطولة أكثر من (300) لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، يمثلون 20 دولة.

ويشرف على تدريب الثنائي الخليفة والعباس مدرب المنتخب السعودي للبومسى ماستر (زهير أبو الرحى)، فيما يشرف على الكابتن محمد الشهري مدرب نادي الشباب الوطني ضيف الله العتيبي.

الجدير بالذكر أن لعبة البومسي جزء من منافسات التايكوندو على شكل من الممارسات الذاتية التي تتم من خلال اتباع خطوات الحركة بطريقة منظمة ومتتابعة ضد منافس خيالي أو منافسين عدة، وهي تجربة حقيقية للاشتباك التخيلي، كما أن ممارستها تساعد اللاعب على زيادة التحكم في التنفس والثقة بالنفس، واتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة، وتساعد في تنمية عناصر التوازن والتوافق والمرونة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التايكوندو السعودي يحقق الميدالية الذهبية في أول بطولة عالم افتراضية
سبق

حصل لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو ونادي الترجي أحمد آل خليفة على ذهبية بطولة العالم الأولى للبومسي "عن بُعد"، التي نظمت بالتعاون بين (كوريا وفرنسا)، وحقق زميله لاعب المنتخب السعودي والترجي بطل العالم السابق محمد علي العباس الميدالية الفضية بفارق 2 % عن المتصدر الأمريكي من أصل كوري. كما حقق البطل السعودي ولاعب نادي الشباب محمد ظافر الشهري المركز الثالث عالميًّا في فئة الشباب.

وشارك في البطولة أكثر من (300) لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، يمثلون 20 دولة.

ويشرف على تدريب الثنائي الخليفة والعباس مدرب المنتخب السعودي للبومسى ماستر (زهير أبو الرحى)، فيما يشرف على الكابتن محمد الشهري مدرب نادي الشباب الوطني ضيف الله العتيبي.

الجدير بالذكر أن لعبة البومسي جزء من منافسات التايكوندو على شكل من الممارسات الذاتية التي تتم من خلال اتباع خطوات الحركة بطريقة منظمة ومتتابعة ضد منافس خيالي أو منافسين عدة، وهي تجربة حقيقية للاشتباك التخيلي، كما أن ممارستها تساعد اللاعب على زيادة التحكم في التنفس والثقة بالنفس، واتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة، وتساعد في تنمية عناصر التوازن والتوافق والمرونة.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
11:53 PM

التايكوندو السعودي يحقق الميدالية الذهبية في أول بطولة عالم افتراضية

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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حصل لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو ونادي الترجي أحمد آل خليفة على ذهبية بطولة العالم الأولى للبومسي "عن بُعد"، التي نظمت بالتعاون بين (كوريا وفرنسا)، وحقق زميله لاعب المنتخب السعودي والترجي بطل العالم السابق محمد علي العباس الميدالية الفضية بفارق 2 % عن المتصدر الأمريكي من أصل كوري. كما حقق البطل السعودي ولاعب نادي الشباب محمد ظافر الشهري المركز الثالث عالميًّا في فئة الشباب.

وشارك في البطولة أكثر من (300) لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، يمثلون 20 دولة.

ويشرف على تدريب الثنائي الخليفة والعباس مدرب المنتخب السعودي للبومسى ماستر (زهير أبو الرحى)، فيما يشرف على الكابتن محمد الشهري مدرب نادي الشباب الوطني ضيف الله العتيبي.

الجدير بالذكر أن لعبة البومسي جزء من منافسات التايكوندو على شكل من الممارسات الذاتية التي تتم من خلال اتباع خطوات الحركة بطريقة منظمة ومتتابعة ضد منافس خيالي أو منافسين عدة، وهي تجربة حقيقية للاشتباك التخيلي، كما أن ممارستها تساعد اللاعب على زيادة التحكم في التنفس والثقة بالنفس، واتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة، وتساعد في تنمية عناصر التوازن والتوافق والمرونة.

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