أقسم ألا يتخرج هذا العام.. "مقطع تحدي دكتور لطالب" يتفاعل بتحقيق

ذكّره الطالب بتوجيه المدير.. ومتحدث جامعة الباحة: سنتخذ الإجراءات

شرعت جامعة الباحة في تحقيقاتها، حول مقطع صوتي متداول بين عضو تدريس وأحد الطلاب الخريجين، والذي أظهر خلافًا بين الطرفين، تَطَوّر إلى أن أقسم عضو التدريس لطالب الجامعة بأنه لن يتخرج هذا العام.

وتفصيلًا، طلب عضو التدريس من الطالب حذف مادته إذا لم يعجبه كلامه؛ وهو ما جعل الطالب يشير إلى أنه خريج هذا العام ولا يمكن أن يقوم بحذف المادة، بدوره رد عضو التدريس بقوله والله لن تتخرج؛ الأمر الذي استدعى من الطالب تذكيره بتوجيه مدير الجامعة بالتسهيل على الطلاب ومراعاة الوضع الحالي؛ متعللًا بأنه لم يفهم السؤال، ويتوجب على الدكتور إيضاحه، وسيتقدم بشكوى لعميد الكلية؛ مما جعل عضو التدريس يقول للطالب "قل إن الدكتور لا يجاوب على أسئلتنا، ويقوم بتطنيشها، وهذا من حقك".

بدورة، أكد متحدث جامعة الباحة الدكتور ساري الزهراني لـ"سبق"، أن الجامعة بدأت في التحقق من الموضوع، وستتخذ الإجراءات اللازمة.