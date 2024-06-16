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القصبي معلقاً على مواصلة التقدم في تقرير التنافسية العالمية: نبارك للوطن

السعودية سجلت التقدم الوحيد في #الشرق_الأوسط.. الـ 8 بين دول "العشرين"

بارك وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تقدم المملكة للمرتبة الـ 24 في تقرير التنافسية العالمية 2020.

وقال اليوم عبر حسابه في تويتر: نبارك للوطن مواصلة التقدم للسنة الثانية على التوالي في تقرير #الكتاب_السنوي_للتنافسية_العالمية IMD 2020 وتحقيقها المرتبة 24 عالمياً بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية بالعالم، مسجلةً التقدم الوحيد في #الشرق_الأوسط، كما صنفت المملكة، ولله الحمد، في المرتبة 8 بين دول #مجموعة_العشرين.

وكانت المملكة العربية السعودية قد تقدمت من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا.

ماجد بن عبدالله القصبي المملكة العربية السعودية التنافسية العالمية 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القصبي معلقاً على مواصلة التقدم في تقرير التنافسية العالمية: نبارك للوطن
سبق

بارك وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تقدم المملكة للمرتبة الـ 24 في تقرير التنافسية العالمية 2020.

وقال اليوم عبر حسابه في تويتر: نبارك للوطن مواصلة التقدم للسنة الثانية على التوالي في تقرير #الكتاب_السنوي_للتنافسية_العالمية IMD 2020 وتحقيقها المرتبة 24 عالمياً بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية بالعالم، مسجلةً التقدم الوحيد في #الشرق_الأوسط، كما صنفت المملكة، ولله الحمد، في المرتبة 8 بين دول #مجموعة_العشرين.

وكانت المملكة العربية السعودية قد تقدمت من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
12:58 PM

القصبي معلقاً على مواصلة التقدم في تقرير التنافسية العالمية: نبارك للوطن

السعودية سجلت التقدم الوحيد في #الشرق_الأوسط.. الـ 8 بين دول "العشرين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بارك وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تقدم المملكة للمرتبة الـ 24 في تقرير التنافسية العالمية 2020.

وقال اليوم عبر حسابه في تويتر: نبارك للوطن مواصلة التقدم للسنة الثانية على التوالي في تقرير #الكتاب_السنوي_للتنافسية_العالمية IMD 2020 وتحقيقها المرتبة 24 عالمياً بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية بالعالم، مسجلةً التقدم الوحيد في #الشرق_الأوسط، كما صنفت المملكة، ولله الحمد، في المرتبة 8 بين دول #مجموعة_العشرين.

وكانت المملكة العربية السعودية قد تقدمت من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا.

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