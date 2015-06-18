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"كفاءة" توصي: اقرؤوا "بطاقة استهلاك الطاقة" قبل الشراء

قالت: وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة" عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات، مشيرًا إلى أنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وتهدف "بطاقة كفاءة الطاقة" التي تتصدر الأجهزة الكهربائية "أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والإضاءة" بالإضافة إلى السيارات والإطارات أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.

وشدد المركز على أهمية تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك كونه المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات.

وطالب المواطنين والمقيمين بالتعرف على بطاقات "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة" وما تضمه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل علمية المفاضلة بين المنتجات أمراً سهلاً.

وقالت "كفاءة": من خلال تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية يمكن للمستهلك التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.

وأضافت: عند فتح تطبيق "تأكد" على أحد أجهزة الجوال يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليا الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد".

وأردفت "كفاءة": هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

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"كفاءة" توصي: اقرؤوا "بطاقة استهلاك الطاقة" قبل الشراء
سبق

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة" عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات، مشيرًا إلى أنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وتهدف "بطاقة كفاءة الطاقة" التي تتصدر الأجهزة الكهربائية "أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والإضاءة" بالإضافة إلى السيارات والإطارات أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.

وشدد المركز على أهمية تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك كونه المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات.

وطالب المواطنين والمقيمين بالتعرف على بطاقات "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة" وما تضمه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل علمية المفاضلة بين المنتجات أمراً سهلاً.

وقالت "كفاءة": من خلال تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية يمكن للمستهلك التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.

وأضافت: عند فتح تطبيق "تأكد" على أحد أجهزة الجوال يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليا الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد".

وأردفت "كفاءة": هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
02:53 PM

"كفاءة" توصي: اقرؤوا "بطاقة استهلاك الطاقة" قبل الشراء

قالت: وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة" عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات، مشيرًا إلى أنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وتهدف "بطاقة كفاءة الطاقة" التي تتصدر الأجهزة الكهربائية "أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والإضاءة" بالإضافة إلى السيارات والإطارات أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.

وشدد المركز على أهمية تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك كونه المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات.

وطالب المواطنين والمقيمين بالتعرف على بطاقات "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة" وما تضمه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل علمية المفاضلة بين المنتجات أمراً سهلاً.

وقالت "كفاءة": من خلال تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية يمكن للمستهلك التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.

وأضافت: عند فتح تطبيق "تأكد" على أحد أجهزة الجوال يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليا الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد".

وأردفت "كفاءة": هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

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