باكستان تسجّل حالتَيْ وفاة جديدة و484 إصابة بكورونا

إجمالي الإصابات وصل إلى 298507 والوفيات 6342 حالة

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، حالتي وفاة، و484 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم؛ بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 298507 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6342 حالة وفاة،

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 285898 حالة، في حين توجد 6269 حالة نشطة.