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خلال الأسبوع الماضي .. المحاكم وكتابات العدل تنفّذ 194 ألف عملية

الوزارة تعلن أن إجمالي عدد الجلسات التي عُقدت تجاوز 53 ألفاً

كشفت وزارة العدل عن إجمالي الخدمات والعمليات المنفذة خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم، الذي بلغ نحو 194 ألف عملية؛ منها ما تم تنفيذه عبر مقار المحاكم وكتابات العدل، وكذلك ما تم عبر الخدمات الإلكترونية.

وقالت الوزارة: العمليات القضائية بلغت نحو 98 ألف عملية في المحاكم "العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية"، إضافة إلى 69 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب 27 ألف عملية تنفيذ.

وأكدت أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم تجاوز الـ 53 ألف جلسة خلال 5 أيام عمل بمعدل 10600 جلسة يومياً، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها أكثر من 20 ألف حكم.

وفيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ، فقد بلغت نحو 27 ألف عملية، منها ما يزيد على 5300 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات بلغت نحو 9400 عملية، فيما تنوعت بقية العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية، وأخرى عبر كتابات العدل، إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى؛ كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.

وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال الأسبوع الماضي .. المحاكم وكتابات العدل تنفّذ 194 ألف عملية
سبق

كشفت وزارة العدل عن إجمالي الخدمات والعمليات المنفذة خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم، الذي بلغ نحو 194 ألف عملية؛ منها ما تم تنفيذه عبر مقار المحاكم وكتابات العدل، وكذلك ما تم عبر الخدمات الإلكترونية.

وقالت الوزارة: العمليات القضائية بلغت نحو 98 ألف عملية في المحاكم "العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية"، إضافة إلى 69 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب 27 ألف عملية تنفيذ.

وأكدت أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم تجاوز الـ 53 ألف جلسة خلال 5 أيام عمل بمعدل 10600 جلسة يومياً، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها أكثر من 20 ألف حكم.

وفيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ، فقد بلغت نحو 27 ألف عملية، منها ما يزيد على 5300 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات بلغت نحو 9400 عملية، فيما تنوعت بقية العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية، وأخرى عبر كتابات العدل، إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى؛ كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
12:32 PM

خلال الأسبوع الماضي .. المحاكم وكتابات العدل تنفّذ 194 ألف عملية

الوزارة تعلن أن إجمالي عدد الجلسات التي عُقدت تجاوز 53 ألفاً

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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كشفت وزارة العدل عن إجمالي الخدمات والعمليات المنفذة خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم، الذي بلغ نحو 194 ألف عملية؛ منها ما تم تنفيذه عبر مقار المحاكم وكتابات العدل، وكذلك ما تم عبر الخدمات الإلكترونية.

وقالت الوزارة: العمليات القضائية بلغت نحو 98 ألف عملية في المحاكم "العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية"، إضافة إلى 69 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب 27 ألف عملية تنفيذ.

وأكدت أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم تجاوز الـ 53 ألف جلسة خلال 5 أيام عمل بمعدل 10600 جلسة يومياً، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها أكثر من 20 ألف حكم.

وفيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ، فقد بلغت نحو 27 ألف عملية، منها ما يزيد على 5300 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات بلغت نحو 9400 عملية، فيما تنوعت بقية العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية، وأخرى عبر كتابات العدل، إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى؛ كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.

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