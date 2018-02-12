النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تركي بن طلال": الشباب هم الثروة الحقيقية في كل أمة

خلال رعايته ورشة عمل بمركز طبب

قال أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز: إن "الشباب هم الثروة الحقيقية في كل أمة، والتركيز عليهم هو الأساس في أي حراك تنموي وأي خطط طموحة".

وأضاف أن التنمية لا تقتصر على المدن الكبيرة أو أبها الحضرية فحسب، بل إن كل قرية في عسير هي أبها، قائلاً: "الهدف الرئيس لإستراتيجية تطوير عسير هو بناء الإنسان والأرض والاقتصاد المستمدّ من رؤية المملكة 2030، وبما أن الشباب يشكلون قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية، وطاقتهم الحيوية تمثل وقودًا لاستمرار تطور المجتمعات التي يعيشون فيها؛ فقد جاءت أهمية إنشاء المراكز الشبابية في منطقة عسير التي تم اختيارها في 18 محافظة ومركزًا بعناية تامة".

جاء ذلك خلال رعايته لورشة عمل المركز الشبابي لمركز طبب، بمشاركة المركز الشبابي لمدينة أبها، التي نظمتها أمانة عسير، ممثلة في بلدية طبب الفرعية والمشهد الحضري بقصر الروافد في ربيعة ورفيدة.

وقال أمين عسير الدكتور وليد الحميدي: إن 16 ورشة سابقة لمراكز الشباب عُقدت في منطقة عسير، شارك فيها أكثر من 41 ألف مشارك ومشاركة، من جميع فئات المجتمع بالمنطقة، تنوعت مشاركاتهم بين طرح التصاميم والأفكار والمقترحات لتلبي ما يلائم احتياجاتهم، وبما ينسجم مع خصوصية المنطقة، من خلال ورش العمل التي أقيمت، والمشاركة بالاستبيان، وغيرها من حلقات العمل المختلفة.

وقدّم المشرف على مشروع المشهد الحضري، المهندس خالد العمري، نبذة عن خطة تحسين المشهد الحضري في المنطقة، ثم استعرض المهندس فيصل الشهراني محاور المراكز الشبابية.

وأوضح أن من أهم محاور تحسين المشهد الحضري: إنشاء المراكز الشبابية الحضارية بالمنطقة؛ حيث عقدت 16 ورشة عمل لطرح آراء وأفكار ومقترحات المستفيدين من هذه المبادرة؛ حيث تم الخروج بالعديد من العناصر التصميمية.

عقب ذلك بدأت ورشة العمل؛ حيث ناقش المشاركون خلالها الخدمات التي سيقدمها المركز، ويتضمن ستة محاور؛ تشمل الخدمات التعليمية والتدريبية والمهنية والترفيهية وعالم المرأة وعالم الطفل، إلى جانب مناقشة إدارة المركز والإشراف عليه، والميز النسبية التي تمتاز بها منطقة عسير، ومدى مراعاة المصممين والمهندسين المعماريين لتلك الميز في تصميم المنتجات التنموية.

حضر الورشة أكثر من 600 مشارك من الطلبة ومسؤولي النشاط وطلبة المدارس والفنانين من مركز طبب أبها، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمهتمين.

تركي بن طلال

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تركي بن طلال": الشباب هم الثروة الحقيقية في كل أمة
سبق

قال أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز: إن "الشباب هم الثروة الحقيقية في كل أمة، والتركيز عليهم هو الأساس في أي حراك تنموي وأي خطط طموحة".

وأضاف أن التنمية لا تقتصر على المدن الكبيرة أو أبها الحضرية فحسب، بل إن كل قرية في عسير هي أبها، قائلاً: "الهدف الرئيس لإستراتيجية تطوير عسير هو بناء الإنسان والأرض والاقتصاد المستمدّ من رؤية المملكة 2030، وبما أن الشباب يشكلون قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية، وطاقتهم الحيوية تمثل وقودًا لاستمرار تطور المجتمعات التي يعيشون فيها؛ فقد جاءت أهمية إنشاء المراكز الشبابية في منطقة عسير التي تم اختيارها في 18 محافظة ومركزًا بعناية تامة".

جاء ذلك خلال رعايته لورشة عمل المركز الشبابي لمركز طبب، بمشاركة المركز الشبابي لمدينة أبها، التي نظمتها أمانة عسير، ممثلة في بلدية طبب الفرعية والمشهد الحضري بقصر الروافد في ربيعة ورفيدة.

وقال أمين عسير الدكتور وليد الحميدي: إن 16 ورشة سابقة لمراكز الشباب عُقدت في منطقة عسير، شارك فيها أكثر من 41 ألف مشارك ومشاركة، من جميع فئات المجتمع بالمنطقة، تنوعت مشاركاتهم بين طرح التصاميم والأفكار والمقترحات لتلبي ما يلائم احتياجاتهم، وبما ينسجم مع خصوصية المنطقة، من خلال ورش العمل التي أقيمت، والمشاركة بالاستبيان، وغيرها من حلقات العمل المختلفة.

وقدّم المشرف على مشروع المشهد الحضري، المهندس خالد العمري، نبذة عن خطة تحسين المشهد الحضري في المنطقة، ثم استعرض المهندس فيصل الشهراني محاور المراكز الشبابية.

وأوضح أن من أهم محاور تحسين المشهد الحضري: إنشاء المراكز الشبابية الحضارية بالمنطقة؛ حيث عقدت 16 ورشة عمل لطرح آراء وأفكار ومقترحات المستفيدين من هذه المبادرة؛ حيث تم الخروج بالعديد من العناصر التصميمية.

عقب ذلك بدأت ورشة العمل؛ حيث ناقش المشاركون خلالها الخدمات التي سيقدمها المركز، ويتضمن ستة محاور؛ تشمل الخدمات التعليمية والتدريبية والمهنية والترفيهية وعالم المرأة وعالم الطفل، إلى جانب مناقشة إدارة المركز والإشراف عليه، والميز النسبية التي تمتاز بها منطقة عسير، ومدى مراعاة المصممين والمهندسين المعماريين لتلك الميز في تصميم المنتجات التنموية.

حضر الورشة أكثر من 600 مشارك من الطلبة ومسؤولي النشاط وطلبة المدارس والفنانين من مركز طبب أبها، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمهتمين.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
07:14 PM

"تركي بن طلال": الشباب هم الثروة الحقيقية في كل أمة

خلال رعايته ورشة عمل بمركز طبب

A A A
رائد القرفي - أبها
0
235

قال أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز: إن "الشباب هم الثروة الحقيقية في كل أمة، والتركيز عليهم هو الأساس في أي حراك تنموي وأي خطط طموحة".

وأضاف أن التنمية لا تقتصر على المدن الكبيرة أو أبها الحضرية فحسب، بل إن كل قرية في عسير هي أبها، قائلاً: "الهدف الرئيس لإستراتيجية تطوير عسير هو بناء الإنسان والأرض والاقتصاد المستمدّ من رؤية المملكة 2030، وبما أن الشباب يشكلون قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية، وطاقتهم الحيوية تمثل وقودًا لاستمرار تطور المجتمعات التي يعيشون فيها؛ فقد جاءت أهمية إنشاء المراكز الشبابية في منطقة عسير التي تم اختيارها في 18 محافظة ومركزًا بعناية تامة".

جاء ذلك خلال رعايته لورشة عمل المركز الشبابي لمركز طبب، بمشاركة المركز الشبابي لمدينة أبها، التي نظمتها أمانة عسير، ممثلة في بلدية طبب الفرعية والمشهد الحضري بقصر الروافد في ربيعة ورفيدة.

وقال أمين عسير الدكتور وليد الحميدي: إن 16 ورشة سابقة لمراكز الشباب عُقدت في منطقة عسير، شارك فيها أكثر من 41 ألف مشارك ومشاركة، من جميع فئات المجتمع بالمنطقة، تنوعت مشاركاتهم بين طرح التصاميم والأفكار والمقترحات لتلبي ما يلائم احتياجاتهم، وبما ينسجم مع خصوصية المنطقة، من خلال ورش العمل التي أقيمت، والمشاركة بالاستبيان، وغيرها من حلقات العمل المختلفة.

وقدّم المشرف على مشروع المشهد الحضري، المهندس خالد العمري، نبذة عن خطة تحسين المشهد الحضري في المنطقة، ثم استعرض المهندس فيصل الشهراني محاور المراكز الشبابية.

وأوضح أن من أهم محاور تحسين المشهد الحضري: إنشاء المراكز الشبابية الحضارية بالمنطقة؛ حيث عقدت 16 ورشة عمل لطرح آراء وأفكار ومقترحات المستفيدين من هذه المبادرة؛ حيث تم الخروج بالعديد من العناصر التصميمية.

عقب ذلك بدأت ورشة العمل؛ حيث ناقش المشاركون خلالها الخدمات التي سيقدمها المركز، ويتضمن ستة محاور؛ تشمل الخدمات التعليمية والتدريبية والمهنية والترفيهية وعالم المرأة وعالم الطفل، إلى جانب مناقشة إدارة المركز والإشراف عليه، والميز النسبية التي تمتاز بها منطقة عسير، ومدى مراعاة المصممين والمهندسين المعماريين لتلك الميز في تصميم المنتجات التنموية.

حضر الورشة أكثر من 600 مشارك من الطلبة ومسؤولي النشاط وطلبة المدارس والفنانين من مركز طبب أبها، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمهتمين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,539
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,404
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,189
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,655

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة