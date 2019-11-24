النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"برلماني إندونيسي": مجمع الملك فهد مَعلم إسلامي يجسّد عناية المملكة بأعظم كتاب

"سوسانتو": علامة فارقة في ضبط القرآن الكريم سيخلدها التاريخ للسعودية

أكّد ياندري سوسانتو؛ رئيس اللجنة الثامنة في البرلمان الإندونيسي، أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة مَعلم إسلامي يجسّد عناية السعودية وقيادتها بأعظم كتاب، وهو علامة فارقة في ضبط القرآن الكريم سيخلدها التاريخ للسعودية، مبيناً أن مما أبهره هو حجم الإنفاق من الحكومة السعودية على المجمع الذي يؤكّد ما تبذله الحكومة السعودية لخدمة الدين الإسلامي وبكل سخاء.

جاء ذلك في تصريح صحفي خلال زيارته للمجمع، أمس، ضمن وفد وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا للاطلاع على أعمال المجمع، حيث قدّم في بدايته الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهما في دعم المجمع للقيام بمسيرته التي يستفيد منها ملايين المسلمين بالعالم ومن بينهم الشعب الإندونيسي.

وبيّن "ياندري"؛ أن مما لفت انتباهه الجودة العالية والدقة في عمل المجمع وتصنيع المصاحف التي تتكيف مع كل البيئات في العالم، موضحاً أن المجمع علامة مميزة في ضبط القرآن الكريم وكسب ثقة المسلمين بالعالم.

وقدّم رئيس اللجنة الثامنة في البرلمان الإندونيسي في ختام تصريحه الشكر والامتنان لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، على إتاحة الفرصة لهم للتعرُّف على الجهود التي تقدمها المملكة للعالم الإسلامي من خلال المجمع، منوّهاً بما وجده وزملاؤه أعضاء الوفد من حفاوةٍ وكرم استقبال منذ وصولهم إلى المملكة في هذه الزيارة الرسمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"برلماني إندونيسي": مجمع الملك فهد مَعلم إسلامي يجسّد عناية المملكة بأعظم كتاب
سبق

أكّد ياندري سوسانتو؛ رئيس اللجنة الثامنة في البرلمان الإندونيسي، أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة مَعلم إسلامي يجسّد عناية السعودية وقيادتها بأعظم كتاب، وهو علامة فارقة في ضبط القرآن الكريم سيخلدها التاريخ للسعودية، مبيناً أن مما أبهره هو حجم الإنفاق من الحكومة السعودية على المجمع الذي يؤكّد ما تبذله الحكومة السعودية لخدمة الدين الإسلامي وبكل سخاء.

جاء ذلك في تصريح صحفي خلال زيارته للمجمع، أمس، ضمن وفد وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا للاطلاع على أعمال المجمع، حيث قدّم في بدايته الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهما في دعم المجمع للقيام بمسيرته التي يستفيد منها ملايين المسلمين بالعالم ومن بينهم الشعب الإندونيسي.

وبيّن "ياندري"؛ أن مما لفت انتباهه الجودة العالية والدقة في عمل المجمع وتصنيع المصاحف التي تتكيف مع كل البيئات في العالم، موضحاً أن المجمع علامة مميزة في ضبط القرآن الكريم وكسب ثقة المسلمين بالعالم.

وقدّم رئيس اللجنة الثامنة في البرلمان الإندونيسي في ختام تصريحه الشكر والامتنان لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، على إتاحة الفرصة لهم للتعرُّف على الجهود التي تقدمها المملكة للعالم الإسلامي من خلال المجمع، منوّهاً بما وجده وزملاؤه أعضاء الوفد من حفاوةٍ وكرم استقبال منذ وصولهم إلى المملكة في هذه الزيارة الرسمية.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
08:51 AM

"برلماني إندونيسي": مجمع الملك فهد مَعلم إسلامي يجسّد عناية المملكة بأعظم كتاب

"سوسانتو": علامة فارقة في ضبط القرآن الكريم سيخلدها التاريخ للسعودية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
622

أكّد ياندري سوسانتو؛ رئيس اللجنة الثامنة في البرلمان الإندونيسي، أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة مَعلم إسلامي يجسّد عناية السعودية وقيادتها بأعظم كتاب، وهو علامة فارقة في ضبط القرآن الكريم سيخلدها التاريخ للسعودية، مبيناً أن مما أبهره هو حجم الإنفاق من الحكومة السعودية على المجمع الذي يؤكّد ما تبذله الحكومة السعودية لخدمة الدين الإسلامي وبكل سخاء.

جاء ذلك في تصريح صحفي خلال زيارته للمجمع، أمس، ضمن وفد وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا للاطلاع على أعمال المجمع، حيث قدّم في بدايته الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهما في دعم المجمع للقيام بمسيرته التي يستفيد منها ملايين المسلمين بالعالم ومن بينهم الشعب الإندونيسي.

وبيّن "ياندري"؛ أن مما لفت انتباهه الجودة العالية والدقة في عمل المجمع وتصنيع المصاحف التي تتكيف مع كل البيئات في العالم، موضحاً أن المجمع علامة مميزة في ضبط القرآن الكريم وكسب ثقة المسلمين بالعالم.

وقدّم رئيس اللجنة الثامنة في البرلمان الإندونيسي في ختام تصريحه الشكر والامتنان لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، على إتاحة الفرصة لهم للتعرُّف على الجهود التي تقدمها المملكة للعالم الإسلامي من خلال المجمع، منوّهاً بما وجده وزملاؤه أعضاء الوفد من حفاوةٍ وكرم استقبال منذ وصولهم إلى المملكة في هذه الزيارة الرسمية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,810
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,329
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,236
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة