"برلماني إندونيسي": مجمع الملك فهد مَعلم إسلامي يجسّد عناية المملكة بأعظم كتاب

"سوسانتو": علامة فارقة في ضبط القرآن الكريم سيخلدها التاريخ للسعودية

أكّد ياندري سوسانتو؛ رئيس اللجنة الثامنة في البرلمان الإندونيسي، أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة مَعلم إسلامي يجسّد عناية السعودية وقيادتها بأعظم كتاب، وهو علامة فارقة في ضبط القرآن الكريم سيخلدها التاريخ للسعودية، مبيناً أن مما أبهره هو حجم الإنفاق من الحكومة السعودية على المجمع الذي يؤكّد ما تبذله الحكومة السعودية لخدمة الدين الإسلامي وبكل سخاء.

جاء ذلك في تصريح صحفي خلال زيارته للمجمع، أمس، ضمن وفد وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا للاطلاع على أعمال المجمع، حيث قدّم في بدايته الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهما في دعم المجمع للقيام بمسيرته التي يستفيد منها ملايين المسلمين بالعالم ومن بينهم الشعب الإندونيسي.

وبيّن "ياندري"؛ أن مما لفت انتباهه الجودة العالية والدقة في عمل المجمع وتصنيع المصاحف التي تتكيف مع كل البيئات في العالم، موضحاً أن المجمع علامة مميزة في ضبط القرآن الكريم وكسب ثقة المسلمين بالعالم.

وقدّم رئيس اللجنة الثامنة في البرلمان الإندونيسي في ختام تصريحه الشكر والامتنان لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، على إتاحة الفرصة لهم للتعرُّف على الجهود التي تقدمها المملكة للعالم الإسلامي من خلال المجمع، منوّهاً بما وجده وزملاؤه أعضاء الوفد من حفاوةٍ وكرم استقبال منذ وصولهم إلى المملكة في هذه الزيارة الرسمية.