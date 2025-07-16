فيديو متداول.. سعودي يزرع النعناع المديني والخضراوات دون كيماويات

قال: بدأت المشروع لخدمة وطني ومنطقتي.. سأتوسع وأدعو أقراني لمماثلتي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عن مواطن سعودي من المدينة المنورة يهتم بزراعة النعناع المديني بجميع أنواعه، إضافة للخضراوات المختلفة دون استعمال الأسمدة والمواد الكيميائية.



وفي التفاصيل، قام المواطن السعودي عياد عايد الأحمدي من خلال مشروع اختص بزراعة النعناع المديني، وأكد أنه يهتم بزراعة العطريات بجميع أنواعها، والتي تشتهر بها منطقة المدينة المنورة؛ النعناع المغربي والنعناع الحساوي والدوش والنمام والورد المديني والزعتر.



وأوضح: "بدأت بهذا المشروع رغبةً مني في خدمة وطني وخدمة منطقة المدينة المنورة، مضيفاً أنه يعمل بالزراعة العضوية، وأن الزراعة العضوية تعطي المنتج الجودة الحقيقية دون أي تدخل، داعياً المزارعين إلى الزراعة العضوية؛ لأن المنتج يكون منتجاً نظيفاً.



وأردف: "سوف أقوم بالتوسع في مشروعي خارج نطاق منطقة المدينة المنورة بعد اكتفاء المنتج على مستوى المنطقة"، شاكراً كل من وقف معه وساعده في مشروعه الزراعي، وقدم شكره لوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبيناً أن الوزارة قامت بإرسال عدد من المهندسين الزراعيين الذين قدموا الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بجودة المنتج؛ حيث تقف دائماً مع المزارع.



يُذكر أن المدينة المنورة تعتبر أرضاً زراعية تعتمد على مياه الأمطار وتنتج المنطقة الخضراوات والفواكه المختلفة، ومن أهم المحاصيل الزراعية المعروفة النخيل والنعناع؛ حيث يحظى النعناع المديني بشهرة واسعة وينتشر بأنواعه المختلفة.



والنعناع نبات عطري انتشرت زراعته وأنواعه البرية في دول كثيرة من العالم؛ ومنها المملكة وذاع صيت بعض المدن كالمدينة المنورة في زراعة أنواع مختلفة منه كالنعناع المغربي والنعناع الحساوي والنعناع الدوش، وهذا النبات من أكثر النباتات شعبية واستعمالاً، ويستخدمه أهل المدينة المنورة كتوابل لبعض أطباق الطعام، وفي نكهة وتعطير الشاي، كما يستعملون المغربي الطازج منه في طبق السلطة والتبولة وتحضير بعض أنواع السندوتشات.