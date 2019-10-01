"المتحدثون الرسميون" يوصي بالتنسيق والتكامل بين العلاقات العامة والمراكز الإعلامية في الجامعات

في لقاء نظمته جامعة الملك خالد تحت عنوان "الإشكالات والطموحات"

اختتمت جامعة الملك خالد، الثلاثاء، لقاء "المتحدثون الرسميون في الجامعات السعودية: الإشكالات والطموحات".

جاء ذلك، بحضور مدير جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، والمتحدثين الرسميين في الجامعات السعودية، ومتحدث وزارة التعليم للتعليم الجامعي، في مبنى الإدارة بالجامعة.

وعبر مدير الجامعة في كلمته عن شكره وتقديره لوزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور حاتم المرزوقي، على ما حظي به اللقاء من موافقة ودعم هيأت للجامعة تنظيمه.

كما شكر مديري الجامعات على حرصهم حضور متحدثيها والإسهام في بلورة أعمال اللقاء، مشيدًا بما قدمه ضيوف اللقاء والمشاركون فيه من آليات وأفكار سيكون لها دور في تطوير عمل المتحدثين.

وشهد اللقاء خمس جلسات حوارية متنوعة على مدى يومين، شارك فيها المتحدثون الرسميون في الجامعات السعودية، كما شاركت فيها بعض الشخصيات الإعلامية والأكاديمية.

وتضمن اللقاء في يومه الأخير ورشة عمل "المتحدث الرسمي ووسائل الإعلام" قدمها الأستاذ الدكتور علي شويل القرني، وتناول خلالها مفهوم المتحدث الإعلامي ومدى فهم المنشأة لدوره وكذلك المجتمع.

كما تحدث عن أهمية وجود خطة استباقية أو دليل إجرائي للتعامل مع الأزمات الإعلامية، وأهمية التدريب والتأهيل للمتحدث الإعلامي، وكيفية تعامل المتحدث مع الإعلاميين.

واختتم اللقاء، بحلقة نقاشية حول "رؤى جديدة لعمل المتحدث الرسمي"، نوقشت خلالها علاقة المتحدث الرسمي بوسائل الإعلام ودوره المنوط تجاه القضايا المطروحة، ومعايير اختيار المتحدث الرسمي للجامعات، وأهمية توفير فريق عمل متكامل ضمن نطاق عمله، كما تطرقت لأهمية تدريب المتحدثين الإعلاميين وتوفير قاعدة بيانات معرفية شاملة بالمنشأة.

وقدّر اللقاء التفهم الذي يلقاه المتحدثون الرسميون في الجامعات السعودية من كثير من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، آملين أن يستمر هذا التفهم للوصول إلى المعلومة الصحيحة.

كما أوصى اللقاء بضرورة رد الجهات المعنية على ما ينشر عنها في وسائل الإعلام، وهو ما ورد في الأمر السامي، وإيجاد الآليات التي تكفل للمتحدث الرسمي سرعة الوصول إلى المعلومة التي يستند عليها في تقديم ما يحتاجه الإعلام المتنوع والمتسارع من معلومات أو إجابات في وقت مناسب.

وأوصى بانعقاد هذه اللقاءات الدورية للمتحدثين الرسميين في الجامعات السعودية، واستضافة بعض الأسماء الإعلامية التي يمكن أن يفاد منها في عمل المتحدث الرسمي، ووضع لائحة أو دليل ينظم عمل المتحدث الرسمي في الجامعة، ويحدد مسؤولياته، وواجباته، وحقوقه، واستحداث مسمى مساعد للمتحدث الرسمي.

كما تضمنت التوصيات التنسيق والتكامل بين إدارات العلاقات العامة والمراكز الإعلامية والمتحدث الرسمي، لتؤدي عملها المنوط بها، وعمل دورات متخصصة للمتحدثين الرسميين وللإعلاميين.

وتضمن اللقاء في يومه الأول ثلاثة محاور، شارك فيها المتحدثون الرسميون، حيث كان المحور الأول للدكتور علي دبكل العنزي، بعنوان "المتحدث الرسمي والبحث عن المعلومة"، تحدث فيه عن دور المتحدث الرسمي في الجامعات السعودية ومستوياته، وتاريخ المتحدث الرسمي في المملكة العربية السعودية والمعايير والمهارات الأساسية وأهم الأدوات التي يجب أن تكون في المتحدث، إضافة إلى إدارة العلاقات العامة وعلاقتها بالمتحدث الرسمي والمراكز الإعلامية، وكيفية صناعة البيانات الصحافية الصحيحة وتوفير المعلومات الدقيقة.

كما قدم الدكتور علي دبكل العنزي، محورًا آخر بعنوان "المتحدث الرسمي والإعلام الجديد"، تناول خلاله أهم المؤهلات التي يجب أن تتوافر في الشخص الذي يعمل في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، وآلية التعامل مع الأزمات واحتواء الجمهور، وضرورة وجود فريق مدرب يعمل باحترافية مع مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للجهات الحكومية، وتحري الدقة فيما ينشر، وضرورة الوعي الجيد بالانعكاسات السلبية للمحتويات المنشورة.

وقدم الدكتور عثمان الصيني، المحور الثالث بعنوان "المتحدث الرسمي والعلاقة مع الإعلام"، ناقش خلاله أهم مشكلات المتحدث الرسمي في الجامعات السعودية، وعلاقته بالإعلام والإعلاميين، وكيفية استثمار الأزمات والمشكلات والتعاطي معها بإيجابية، كما ناقش أهمية تدريب الصحفيين في المؤسسات الإعلامية وتأهيلهم للتخاطب والتحاور مع المتحدثين الرسميين في الجهات الحكومية.

وصاحب المحاور حلقات نقاشية مفتوحة وموسعة تناولت عددًا من الاقتراحات لتوصيف عمل المتحدث الرسمي وتسهيل مهمته، وإيجاد علاقة متكافئة بين الصحفيين في المؤسسات الإعلامية والمتحدثين الرسميين في الجامعات السعودية أو حتى خارجها.