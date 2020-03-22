النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد إغلاق المدارس.. 5 نصائح لعملية تعليمية ممتعة لأطفالك بالمنزل

تُساعد أولياء الأمور على التخطيط الجيد وضمان استجابة وتفاعل الأبناء

مع تفشي مرض كورونا حول العالم وإغلاق العديد من المدارس أبوابها أمام استقبال الطلاب، يبحث الكثير من الآباء عن طرق لمواصلة تعليم أطفالهم في البيت، مع الإبقاء على عملية التعلم ممتعة في ظل تغير الظروف المحيطة بهم.

ونقلت "سكاي نيوز" عن توم روز وجاك بانيت، وهما معلمان يُديران نشاطًا تجاريًّا يساعد الأطفال على التعلم، 5 نصائح من الممكن أن تساعد أولياء الأمور على تخطيط عملية تعليمية ممتعة لأطفالهم من المنزل.

تحديد الأولويات

كن واقعيًّا وأنت تدرّس لأطفالك في البيت؛ فأنت لست مدرسًا محترفًا، وبناء عليه عليك تحديد الأولويات من خلال التركيز على المواد الأساسية مثل الرياضيات، والتأكد من أن محاولة التغلب على المناهج الدراسية بأكملها ستجعلك أنت وطفلك متوترين.

عملية مفتوحة

على الآباء إشراك أبنائهم في بناء مدرسة منزلية من خلال شرح أسباب التعلم من البيت، ووضع اسم للمدرسة المنزلية، وتحديد طرق التدريس فيها؛ سواء كان عبر السبورة أو الأجهزة اللوحية، وإشراكهم في اختيار المواد التي يرغبون في دراستها.

روتين يومي

أثبتت التجربة أن الأطفال والبالغين يتفاعلون بشكل جيد مع البنية الروتينية؛ خاصة في فترة الصباح، ويكون ذلك من خلال وضع جدول للحصص، وارتداء زي معين، والبدء في ساعة محددة، وتخصيص إحدى غرف البيت للتدريس، وبهذه الطريقة يمكن للأطفال ربط هذه المساحة بتعلمهم في المقام الأول.

نموذج

ضع نفسك مكان طفلك، وتخيل أنه ينظر إليك كمعلم لا كأب؛ فهذا يعطي عملية التعليم من المنزل نوعًا من الجدية، ويساعد أطفالك على اتخاذ قرارات بشكل أفضل، وتأكد أن الفصل المنزلي يمنح أطفالك فرصة أكبر لتبادل الأدوار والفهم والسيطرة، مقارنة مع الفصل المدرسي الذي يكون مكتظًّا غالبًا.

"فسحة"

ربما ستكتشف مع الوقت أن التدريس مهمة مرهقة؛ لذا عليك منحهم فسحة يومية مرة أو مرتين، من أجل تناول بعض الفواكه والخضراوات من مكان محدد بالمنزل يكون بمثابة المقصف، وعليك أيضًا أن تخصص لهم حصة للتمارين الرياضية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد إغلاق المدارس.. 5 نصائح لعملية تعليمية ممتعة لأطفالك بالمنزل
سبق

مع تفشي مرض كورونا حول العالم وإغلاق العديد من المدارس أبوابها أمام استقبال الطلاب، يبحث الكثير من الآباء عن طرق لمواصلة تعليم أطفالهم في البيت، مع الإبقاء على عملية التعلم ممتعة في ظل تغير الظروف المحيطة بهم.

ونقلت "سكاي نيوز" عن توم روز وجاك بانيت، وهما معلمان يُديران نشاطًا تجاريًّا يساعد الأطفال على التعلم، 5 نصائح من الممكن أن تساعد أولياء الأمور على تخطيط عملية تعليمية ممتعة لأطفالهم من المنزل.

تحديد الأولويات

كن واقعيًّا وأنت تدرّس لأطفالك في البيت؛ فأنت لست مدرسًا محترفًا، وبناء عليه عليك تحديد الأولويات من خلال التركيز على المواد الأساسية مثل الرياضيات، والتأكد من أن محاولة التغلب على المناهج الدراسية بأكملها ستجعلك أنت وطفلك متوترين.

عملية مفتوحة

على الآباء إشراك أبنائهم في بناء مدرسة منزلية من خلال شرح أسباب التعلم من البيت، ووضع اسم للمدرسة المنزلية، وتحديد طرق التدريس فيها؛ سواء كان عبر السبورة أو الأجهزة اللوحية، وإشراكهم في اختيار المواد التي يرغبون في دراستها.

روتين يومي

أثبتت التجربة أن الأطفال والبالغين يتفاعلون بشكل جيد مع البنية الروتينية؛ خاصة في فترة الصباح، ويكون ذلك من خلال وضع جدول للحصص، وارتداء زي معين، والبدء في ساعة محددة، وتخصيص إحدى غرف البيت للتدريس، وبهذه الطريقة يمكن للأطفال ربط هذه المساحة بتعلمهم في المقام الأول.

نموذج

ضع نفسك مكان طفلك، وتخيل أنه ينظر إليك كمعلم لا كأب؛ فهذا يعطي عملية التعليم من المنزل نوعًا من الجدية، ويساعد أطفالك على اتخاذ قرارات بشكل أفضل، وتأكد أن الفصل المنزلي يمنح أطفالك فرصة أكبر لتبادل الأدوار والفهم والسيطرة، مقارنة مع الفصل المدرسي الذي يكون مكتظًّا غالبًا.

"فسحة"

ربما ستكتشف مع الوقت أن التدريس مهمة مرهقة؛ لذا عليك منحهم فسحة يومية مرة أو مرتين، من أجل تناول بعض الفواكه والخضراوات من مكان محدد بالمنزل يكون بمثابة المقصف، وعليك أيضًا أن تخصص لهم حصة للتمارين الرياضية.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
12:00 PM

بعد إغلاق المدارس.. 5 نصائح لعملية تعليمية ممتعة لأطفالك بالمنزل

تُساعد أولياء الأمور على التخطيط الجيد وضمان استجابة وتفاعل الأبناء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,137

مع تفشي مرض كورونا حول العالم وإغلاق العديد من المدارس أبوابها أمام استقبال الطلاب، يبحث الكثير من الآباء عن طرق لمواصلة تعليم أطفالهم في البيت، مع الإبقاء على عملية التعلم ممتعة في ظل تغير الظروف المحيطة بهم.

ونقلت "سكاي نيوز" عن توم روز وجاك بانيت، وهما معلمان يُديران نشاطًا تجاريًّا يساعد الأطفال على التعلم، 5 نصائح من الممكن أن تساعد أولياء الأمور على تخطيط عملية تعليمية ممتعة لأطفالهم من المنزل.

تحديد الأولويات

كن واقعيًّا وأنت تدرّس لأطفالك في البيت؛ فأنت لست مدرسًا محترفًا، وبناء عليه عليك تحديد الأولويات من خلال التركيز على المواد الأساسية مثل الرياضيات، والتأكد من أن محاولة التغلب على المناهج الدراسية بأكملها ستجعلك أنت وطفلك متوترين.

عملية مفتوحة

على الآباء إشراك أبنائهم في بناء مدرسة منزلية من خلال شرح أسباب التعلم من البيت، ووضع اسم للمدرسة المنزلية، وتحديد طرق التدريس فيها؛ سواء كان عبر السبورة أو الأجهزة اللوحية، وإشراكهم في اختيار المواد التي يرغبون في دراستها.

روتين يومي

أثبتت التجربة أن الأطفال والبالغين يتفاعلون بشكل جيد مع البنية الروتينية؛ خاصة في فترة الصباح، ويكون ذلك من خلال وضع جدول للحصص، وارتداء زي معين، والبدء في ساعة محددة، وتخصيص إحدى غرف البيت للتدريس، وبهذه الطريقة يمكن للأطفال ربط هذه المساحة بتعلمهم في المقام الأول.

نموذج

ضع نفسك مكان طفلك، وتخيل أنه ينظر إليك كمعلم لا كأب؛ فهذا يعطي عملية التعليم من المنزل نوعًا من الجدية، ويساعد أطفالك على اتخاذ قرارات بشكل أفضل، وتأكد أن الفصل المنزلي يمنح أطفالك فرصة أكبر لتبادل الأدوار والفهم والسيطرة، مقارنة مع الفصل المدرسي الذي يكون مكتظًّا غالبًا.

"فسحة"

ربما ستكتشف مع الوقت أن التدريس مهمة مرهقة؛ لذا عليك منحهم فسحة يومية مرة أو مرتين، من أجل تناول بعض الفواكه والخضراوات من مكان محدد بالمنزل يكون بمثابة المقصف، وعليك أيضًا أن تخصص لهم حصة للتمارين الرياضية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,503
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,072
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,944
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,418

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة