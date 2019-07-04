النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإهمال وعدم الأمان يعصف بحديقة جبل النور على امتداد شارع الأربعين بمكة

الأهالي طالبوا الجهات المسؤولة بالتدخل لوقف الخطر الذي يحيط بأطفالهم

تعاني حديقة حي جبل النور الواقعة على امتداد شارع الأربعين بمكة المكرمة؛ والتي تتوسط الشارع نفسه، من الإهمال وعدم الاهتمام، حيث أصبحت أجزاء منها بلا مسطحات خضراء، فضلاً عن وقوعها في جزيرة بين شارعين رئيسين وتفتقر للسياج الحديدي لمنع الأطفال من الخروج؛ ما قد يتسبب ذلك في حوادث الدهس لا سمح الله.

وفي التفاصيل، رصدت "سبق" الحديقة التي تعتبر متنزهاً لسكان الأحياء المجاورة، وما تعانيه من الإهمال الذي طالها، إلى جانب افتقارها لسياج حديدي كونها تقع في جزيرة تتوسط شارع مزدوج، وما قد ينتج عن ذلك تسلل الأطفال إلى الشارع دون أدنى مسؤولية من الجهة المختصة لتأمينها.

إلى جانب ذلك، فإن الألعاب المخصصة للأطفال في ذات الحديقة تعرض عدداً منها للتلف، كما أن أجزاء من الحديقة التي تتوسط الشارع عبارة عن تراب؛ بعد تلف الأرضيات واختفاء المسطحات الخضراء فيها.

ومن جانبهم، شكا عدد من الأهالي ومرتادي الحديقة من الإهمال الذي طال الحديقة منذ سنوات، مطالبين في الوقت نفسه من الجهات المعنية التحرُّك سريعاً والعناية بها، وحل مشكلة خطر الشارع الذي يشكل هو الآخر خطراً محتوماً على الأطفال في ظل افتقاره لسياج حديدي أو نحوه لوقف الخطر القائم.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
الإهمال وعدم الأمان يعصف بحديقة جبل النور على امتداد شارع الأربعين بمكة
سبق

تعاني حديقة حي جبل النور الواقعة على امتداد شارع الأربعين بمكة المكرمة؛ والتي تتوسط الشارع نفسه، من الإهمال وعدم الاهتمام، حيث أصبحت أجزاء منها بلا مسطحات خضراء، فضلاً عن وقوعها في جزيرة بين شارعين رئيسين وتفتقر للسياج الحديدي لمنع الأطفال من الخروج؛ ما قد يتسبب ذلك في حوادث الدهس لا سمح الله.

وفي التفاصيل، رصدت "سبق" الحديقة التي تعتبر متنزهاً لسكان الأحياء المجاورة، وما تعانيه من الإهمال الذي طالها، إلى جانب افتقارها لسياج حديدي كونها تقع في جزيرة تتوسط شارع مزدوج، وما قد ينتج عن ذلك تسلل الأطفال إلى الشارع دون أدنى مسؤولية من الجهة المختصة لتأمينها.

إلى جانب ذلك، فإن الألعاب المخصصة للأطفال في ذات الحديقة تعرض عدداً منها للتلف، كما أن أجزاء من الحديقة التي تتوسط الشارع عبارة عن تراب؛ بعد تلف الأرضيات واختفاء المسطحات الخضراء فيها.

ومن جانبهم، شكا عدد من الأهالي ومرتادي الحديقة من الإهمال الذي طال الحديقة منذ سنوات، مطالبين في الوقت نفسه من الجهات المعنية التحرُّك سريعاً والعناية بها، وحل مشكلة خطر الشارع الذي يشكل هو الآخر خطراً محتوماً على الأطفال في ظل افتقاره لسياج حديدي أو نحوه لوقف الخطر القائم.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
10:16 PM

الإهمال وعدم الأمان يعصف بحديقة جبل النور على امتداد شارع الأربعين بمكة

الأهالي طالبوا الجهات المسؤولة بالتدخل لوقف الخطر الذي يحيط بأطفالهم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,826

تعاني حديقة حي جبل النور الواقعة على امتداد شارع الأربعين بمكة المكرمة؛ والتي تتوسط الشارع نفسه، من الإهمال وعدم الاهتمام، حيث أصبحت أجزاء منها بلا مسطحات خضراء، فضلاً عن وقوعها في جزيرة بين شارعين رئيسين وتفتقر للسياج الحديدي لمنع الأطفال من الخروج؛ ما قد يتسبب ذلك في حوادث الدهس لا سمح الله.

وفي التفاصيل، رصدت "سبق" الحديقة التي تعتبر متنزهاً لسكان الأحياء المجاورة، وما تعانيه من الإهمال الذي طالها، إلى جانب افتقارها لسياج حديدي كونها تقع في جزيرة تتوسط شارع مزدوج، وما قد ينتج عن ذلك تسلل الأطفال إلى الشارع دون أدنى مسؤولية من الجهة المختصة لتأمينها.

إلى جانب ذلك، فإن الألعاب المخصصة للأطفال في ذات الحديقة تعرض عدداً منها للتلف، كما أن أجزاء من الحديقة التي تتوسط الشارع عبارة عن تراب؛ بعد تلف الأرضيات واختفاء المسطحات الخضراء فيها.

ومن جانبهم، شكا عدد من الأهالي ومرتادي الحديقة من الإهمال الذي طال الحديقة منذ سنوات، مطالبين في الوقت نفسه من الجهات المعنية التحرُّك سريعاً والعناية بها، وحل مشكلة خطر الشارع الذي يشكل هو الآخر خطراً محتوماً على الأطفال في ظل افتقاره لسياج حديدي أو نحوه لوقف الخطر القائم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,616
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,456
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,836
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,404

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة