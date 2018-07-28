النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تستقبل الركاب مارس 2022.. أمير الجوف يتفقد محطة قطار القريات

شاهد عرضاً مرئياً حول استكمال أعمال البنية التحتية لتشغيل رحلات آمنة

قام الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، بزيارة تفقدية لمحطة قطار القريات، حيث كان في استقباله محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ونائب الرئيس التنفيذي للبنى التحتية بشركة (سار) المهندس عبدالله اليوسف.

وتجول في مرافق المحطة، ثم شاهد عرضاً مرئياً حول برنامج تطوير المحطة الهادف إلى إعادة تأهيل الخط الحديدي، واستكمال أعمال البنية التحتية اللازمة لتشغيل رحلات آمنة من وإلى محطة القريات، وأبرز الأعمال المنجزة التي شهدها برنامج تطوير محطة القريات من خلال مشروعيه الرئيسين المتمثلين في إصلاح المناطق المتضررة في الخط الحديدي بين الجوف والقريات الممتد لمسافة 320 كيلو متراً، ومشروع إنشاء ورشة صيانة خفيفة لقطار الركاب بهدف تعزيز خدمات تشغيل المحطة.

واستمع أمير منطقة الجوف لشرح من المهندس اليوسف الذي بيّن أن المحطة ستستقبل الركاب منتصف مارس من العام المقبل حسبما أعلنه سابقاً وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية (سار) المهندس صالح الجاسر وفق خطة الشركة التشغيلية لهذه المحطة الحيوية، التي تمثل المرحلة الرابعة والأخيرة من تشغيل قطار الشمال الذي يمتد من الرياض إلى القريات بطول 1215 كيلو متراً، كما سيتم إطلاق خدمات شحن السيارات لأول مرة عبر الخطوط الحديدية لشبكة الشمال؛ نظراً لما تتمتع به محافظة القريات من موقع لوجستي مهم، الذي يؤهلها للربط الفاعل إقليمياً ودولياً، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة المملكة على المستويين العالمي والإقليمي، وفق رؤية المملكة 2030 الهادفة لتحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية.

وأكد أمير منطقة الجوف خلال زيارته أهمية تشغيل المحطة في الوقت المحدد ليستفيد أبناء المحافظة من خدماتها بعد استكمال أعمالها وفق معايير السلامة المطلوبة، التي تحرص عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تستقبل الركاب مارس 2022.. أمير الجوف يتفقد محطة قطار القريات
سبق

قام الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، بزيارة تفقدية لمحطة قطار القريات، حيث كان في استقباله محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ونائب الرئيس التنفيذي للبنى التحتية بشركة (سار) المهندس عبدالله اليوسف.

وتجول في مرافق المحطة، ثم شاهد عرضاً مرئياً حول برنامج تطوير المحطة الهادف إلى إعادة تأهيل الخط الحديدي، واستكمال أعمال البنية التحتية اللازمة لتشغيل رحلات آمنة من وإلى محطة القريات، وأبرز الأعمال المنجزة التي شهدها برنامج تطوير محطة القريات من خلال مشروعيه الرئيسين المتمثلين في إصلاح المناطق المتضررة في الخط الحديدي بين الجوف والقريات الممتد لمسافة 320 كيلو متراً، ومشروع إنشاء ورشة صيانة خفيفة لقطار الركاب بهدف تعزيز خدمات تشغيل المحطة.

واستمع أمير منطقة الجوف لشرح من المهندس اليوسف الذي بيّن أن المحطة ستستقبل الركاب منتصف مارس من العام المقبل حسبما أعلنه سابقاً وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية (سار) المهندس صالح الجاسر وفق خطة الشركة التشغيلية لهذه المحطة الحيوية، التي تمثل المرحلة الرابعة والأخيرة من تشغيل قطار الشمال الذي يمتد من الرياض إلى القريات بطول 1215 كيلو متراً، كما سيتم إطلاق خدمات شحن السيارات لأول مرة عبر الخطوط الحديدية لشبكة الشمال؛ نظراً لما تتمتع به محافظة القريات من موقع لوجستي مهم، الذي يؤهلها للربط الفاعل إقليمياً ودولياً، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة المملكة على المستويين العالمي والإقليمي، وفق رؤية المملكة 2030 الهادفة لتحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية.

وأكد أمير منطقة الجوف خلال زيارته أهمية تشغيل المحطة في الوقت المحدد ليستفيد أبناء المحافظة من خدماتها بعد استكمال أعمالها وفق معايير السلامة المطلوبة، التي تحرص عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
12:44 PM
اخر تعديل
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
08:46 PM

تستقبل الركاب مارس 2022.. أمير الجوف يتفقد محطة قطار القريات

شاهد عرضاً مرئياً حول استكمال أعمال البنية التحتية لتشغيل رحلات آمنة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القريات
0
3,432

قام الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، بزيارة تفقدية لمحطة قطار القريات، حيث كان في استقباله محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ونائب الرئيس التنفيذي للبنى التحتية بشركة (سار) المهندس عبدالله اليوسف.

وتجول في مرافق المحطة، ثم شاهد عرضاً مرئياً حول برنامج تطوير المحطة الهادف إلى إعادة تأهيل الخط الحديدي، واستكمال أعمال البنية التحتية اللازمة لتشغيل رحلات آمنة من وإلى محطة القريات، وأبرز الأعمال المنجزة التي شهدها برنامج تطوير محطة القريات من خلال مشروعيه الرئيسين المتمثلين في إصلاح المناطق المتضررة في الخط الحديدي بين الجوف والقريات الممتد لمسافة 320 كيلو متراً، ومشروع إنشاء ورشة صيانة خفيفة لقطار الركاب بهدف تعزيز خدمات تشغيل المحطة.

واستمع أمير منطقة الجوف لشرح من المهندس اليوسف الذي بيّن أن المحطة ستستقبل الركاب منتصف مارس من العام المقبل حسبما أعلنه سابقاً وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية (سار) المهندس صالح الجاسر وفق خطة الشركة التشغيلية لهذه المحطة الحيوية، التي تمثل المرحلة الرابعة والأخيرة من تشغيل قطار الشمال الذي يمتد من الرياض إلى القريات بطول 1215 كيلو متراً، كما سيتم إطلاق خدمات شحن السيارات لأول مرة عبر الخطوط الحديدية لشبكة الشمال؛ نظراً لما تتمتع به محافظة القريات من موقع لوجستي مهم، الذي يؤهلها للربط الفاعل إقليمياً ودولياً، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة المملكة على المستويين العالمي والإقليمي، وفق رؤية المملكة 2030 الهادفة لتحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية.

وأكد أمير منطقة الجوف خلال زيارته أهمية تشغيل المحطة في الوقت المحدد ليستفيد أبناء المحافظة من خدماتها بعد استكمال أعمالها وفق معايير السلامة المطلوبة، التي تحرص عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,186
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,016

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة