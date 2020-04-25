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"الصحة" : تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 16299

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصبح إجمالي الإصابات بالفيروس 16299 حالة، منها 24% للسعوديين ولغير السعوديين 76 %، و115 حالة حرجة، وبلغ عدد حالات التعافي الجديدة 166 من "كورونا"، ليصبح إجمالي حالات التعافي 2215، فيما بلغ عدد حالات الوفاة الجديدة 9، ليصبح إجمالي الوفيات بـ"كورونا" 136 حالة.

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس"كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 16299 حالة حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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"الصحة" : تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 16299
سبق

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصبح إجمالي الإصابات بالفيروس 16299 حالة، منها 24% للسعوديين ولغير السعوديين 76 %، و115 حالة حرجة، وبلغ عدد حالات التعافي الجديدة 166 من "كورونا"، ليصبح إجمالي حالات التعافي 2215، فيما بلغ عدد حالات الوفاة الجديدة 9، ليصبح إجمالي الوفيات بـ"كورونا" 136 حالة.

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس"كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 16299 حالة حتى الآن.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
03:38 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
11:02 PM

"الصحة" : تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 16299

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
84
149,481

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصبح إجمالي الإصابات بالفيروس 16299 حالة، منها 24% للسعوديين ولغير السعوديين 76 %، و115 حالة حرجة، وبلغ عدد حالات التعافي الجديدة 166 من "كورونا"، ليصبح إجمالي حالات التعافي 2215، فيما بلغ عدد حالات الوفاة الجديدة 9، ليصبح إجمالي الوفيات بـ"كورونا" 136 حالة.

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس"كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 16299 حالة حتى الآن.

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