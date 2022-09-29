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"المنشطات البنائية" ومخاطرها النفسية والجسدية.. تعرف عليها

أدوية مُصنّعة تحاكي تأثيرات هرمون التستوستيرون الذكري يتناولها الرياضيون

حذّر تجمع الرياض الصحي الأول، من استخدام المنشطات (الستيرويدات البنائية) وهي أدوية مصنعة تحاكي تأثيرات هرمون التستوستيرون الذكري، يتناولها بعض الرياضيين ورافعي الأثقال وكمال الأجسام، لتحسين أدائهم البدني وبناء أجسامهم وزيادة كتلة العضلات؛ ولكنها تسبب العديد من الآثار الجانبية، كما تسبب الإدمان.

وذكر "التجمع الأول" أن تناول المنشطات بانتظام يمكن أن يؤدي إلى تغييرات جسدية ونفسية لدى كل من الرجال والنساء؛ فضلًا عن حالات طبية خطيرة محتملة.

وأوضح أن التغييرات الجسدية لدى الرجال تشمل انخفاض عدد الحيوانات المنوية، والعقم، والضعف الجنسي لدى الرجال، والصلع، وزيادة حجم الثدي، وزيادة خطر الإصابة بالبروستاتا، ونمو حب الشباب بكثرة، وآلامًا في المعدة، كما يمكن أن تسبب لدى النساء نمو شعر الوجه، وضمور الثديين، وزيادة في عمق وغلظة الصوت، وخللًا في انتظام الدورة الشهرية، وتساقط الشعر، نمو حب الشباب بكثرة.

وأشار "التجمع الأول" إلى أن المنشطات قد تسبب مشاكل صحية أعظم لدى الجنسين؛ مثل حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية، ومشاكل الكبد أو الكلى أو الفشل التام لوظائفهم، وارتفاع ضغط الدم، وجلطات الدم، واحتباس السوائل، وزيادة نسبة الكوليسترول.

وأضاف أن للمنشطات آثارًا نفسية كثيرة منها السلوك العدواني، وتقلب المزاج، جنون العظمة، سلوك جنوني، والهلوسة والأوهام.

وأكد "التجمع الأول" أن تناول المنشطات قد يؤدي إلى حدوث الإدمان؛ بمعنى أن يشعر الشخص باشتهاء الدواء، وطلب المزيد للحصول على التأثير نفسه، وظهور أعراض الانسحاب إذا توقف فجأة عن تناولها، ومنها الاكتئاب واللامبالاة، والشعور بالقلق، وصعوبة التركيز، والأرق، وفقدان الشهية، وانخفاض الدافع الجنسي، والتعب الشديد، والصداع، وآلام العضلات والمفاصل.

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"المنشطات البنائية" ومخاطرها النفسية والجسدية.. تعرف عليها
سبق

حذّر تجمع الرياض الصحي الأول، من استخدام المنشطات (الستيرويدات البنائية) وهي أدوية مصنعة تحاكي تأثيرات هرمون التستوستيرون الذكري، يتناولها بعض الرياضيين ورافعي الأثقال وكمال الأجسام، لتحسين أدائهم البدني وبناء أجسامهم وزيادة كتلة العضلات؛ ولكنها تسبب العديد من الآثار الجانبية، كما تسبب الإدمان.

وذكر "التجمع الأول" أن تناول المنشطات بانتظام يمكن أن يؤدي إلى تغييرات جسدية ونفسية لدى كل من الرجال والنساء؛ فضلًا عن حالات طبية خطيرة محتملة.

وأوضح أن التغييرات الجسدية لدى الرجال تشمل انخفاض عدد الحيوانات المنوية، والعقم، والضعف الجنسي لدى الرجال، والصلع، وزيادة حجم الثدي، وزيادة خطر الإصابة بالبروستاتا، ونمو حب الشباب بكثرة، وآلامًا في المعدة، كما يمكن أن تسبب لدى النساء نمو شعر الوجه، وضمور الثديين، وزيادة في عمق وغلظة الصوت، وخللًا في انتظام الدورة الشهرية، وتساقط الشعر، نمو حب الشباب بكثرة.

وأشار "التجمع الأول" إلى أن المنشطات قد تسبب مشاكل صحية أعظم لدى الجنسين؛ مثل حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية، ومشاكل الكبد أو الكلى أو الفشل التام لوظائفهم، وارتفاع ضغط الدم، وجلطات الدم، واحتباس السوائل، وزيادة نسبة الكوليسترول.

وأضاف أن للمنشطات آثارًا نفسية كثيرة منها السلوك العدواني، وتقلب المزاج، جنون العظمة، سلوك جنوني، والهلوسة والأوهام.

وأكد "التجمع الأول" أن تناول المنشطات قد يؤدي إلى حدوث الإدمان؛ بمعنى أن يشعر الشخص باشتهاء الدواء، وطلب المزيد للحصول على التأثير نفسه، وظهور أعراض الانسحاب إذا توقف فجأة عن تناولها، ومنها الاكتئاب واللامبالاة، والشعور بالقلق، وصعوبة التركيز، والأرق، وفقدان الشهية، وانخفاض الدافع الجنسي، والتعب الشديد، والصداع، وآلام العضلات والمفاصل.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
12:35 PM

"المنشطات البنائية" ومخاطرها النفسية والجسدية.. تعرف عليها

أدوية مُصنّعة تحاكي تأثيرات هرمون التستوستيرون الذكري يتناولها الرياضيون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر تجمع الرياض الصحي الأول، من استخدام المنشطات (الستيرويدات البنائية) وهي أدوية مصنعة تحاكي تأثيرات هرمون التستوستيرون الذكري، يتناولها بعض الرياضيين ورافعي الأثقال وكمال الأجسام، لتحسين أدائهم البدني وبناء أجسامهم وزيادة كتلة العضلات؛ ولكنها تسبب العديد من الآثار الجانبية، كما تسبب الإدمان.

وذكر "التجمع الأول" أن تناول المنشطات بانتظام يمكن أن يؤدي إلى تغييرات جسدية ونفسية لدى كل من الرجال والنساء؛ فضلًا عن حالات طبية خطيرة محتملة.

وأوضح أن التغييرات الجسدية لدى الرجال تشمل انخفاض عدد الحيوانات المنوية، والعقم، والضعف الجنسي لدى الرجال، والصلع، وزيادة حجم الثدي، وزيادة خطر الإصابة بالبروستاتا، ونمو حب الشباب بكثرة، وآلامًا في المعدة، كما يمكن أن تسبب لدى النساء نمو شعر الوجه، وضمور الثديين، وزيادة في عمق وغلظة الصوت، وخللًا في انتظام الدورة الشهرية، وتساقط الشعر، نمو حب الشباب بكثرة.

وأشار "التجمع الأول" إلى أن المنشطات قد تسبب مشاكل صحية أعظم لدى الجنسين؛ مثل حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية، ومشاكل الكبد أو الكلى أو الفشل التام لوظائفهم، وارتفاع ضغط الدم، وجلطات الدم، واحتباس السوائل، وزيادة نسبة الكوليسترول.

وأضاف أن للمنشطات آثارًا نفسية كثيرة منها السلوك العدواني، وتقلب المزاج، جنون العظمة، سلوك جنوني، والهلوسة والأوهام.

وأكد "التجمع الأول" أن تناول المنشطات قد يؤدي إلى حدوث الإدمان؛ بمعنى أن يشعر الشخص باشتهاء الدواء، وطلب المزيد للحصول على التأثير نفسه، وظهور أعراض الانسحاب إذا توقف فجأة عن تناولها، ومنها الاكتئاب واللامبالاة، والشعور بالقلق، وصعوبة التركيز، والأرق، وفقدان الشهية، وانخفاض الدافع الجنسي، والتعب الشديد، والصداع، وآلام العضلات والمفاصل.

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