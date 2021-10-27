وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من مرتفعات: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وأجزاءٍ من عُمان واليمن وجنوب الإمارات؛ تسبق برياحٍ مثيرة للأتربة.

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن أجواء اليوم الأربعاء تميل للاعتدال نهاراً وللبرودة فجراً على معظم المناطق.

طقس الأربعاء بتوقيع الحصيني: معتدل نهاراً ومائل للبرودة فجراً على معظم المناطق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-27 توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن أجواء اليوم الأربعاء تميل للاعتدال نهاراً وللبرودة فجراً على معظم المناطق. وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من مرتفعات: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وأجزاءٍ من عُمان واليمن وجنوب الإمارات؛ تسبق برياحٍ مثيرة للأتربة.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443 08:12 AM

طقس الأربعاء بتوقيع الحصيني: معتدل نهاراً ومائل للبرودة فجراً على معظم المناطق قال: متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من مرتفعات مكة والباحة





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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن أجواء اليوم الأربعاء تميل للاعتدال نهاراً وللبرودة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من مرتفعات: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وأجزاءٍ من عُمان واليمن وجنوب الإمارات؛ تسبق برياحٍ مثيرة للأتربة.