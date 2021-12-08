"فايزر": جرعة اللقاح المعززة تحمي من متغير "أوميكرون"

النتائج أظهرت زيادة الأجسام المضادة بمقدار 25 ضعفًا

أعلنت شركتا فايزر وبيونتك، اليوم الأربعاء، أن الدراسات المختبرية الأولية تظهر أن جرعة ثالثة من لقاح كوفيد-19 الخاص بهما تعمل على تحييد متغير "أوميكرون"، في نتائج من شأنها تسريع جهود إعطاء الجرعة المعززة في جميع أنحاء العالم.

ووفق "بلومبيرغ" قالت الشركتان يوم الأربعاء: إن التعزيز بالنسخة الحالية من اللقاح زاد الأجسام المضادة بمقدار 25 ضعفًا، مما يوفر مستوى مشابهًا كما لوحظ بعد جرعتين ضد الفيروس الأصلي ومتحورات أخرى.

وأضافتا: بلازما الدم المأخوذة من أشخاص تم تحصينهم بجرعتين من اللقاح لها مستويات أجسام مضادة محايدة أقل بمقدار 25 ضعفًا مقابل أوميكرون مقارنة بالسلالة الأصلية للفيروس.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر في بيان: من الواضح من هذه البيانات الأولية أن الحماية قد تحسنت بجرعة ثالثة.

من جهته، قال أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك، إن البيانات الأولية تظهر أن جرعة ثالثة يمكن أن توفر حماية كافية من المرض.