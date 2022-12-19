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رسالة من الملك لـ"السيسي".. والرئيس المصري: علاقتنا ركيزة لاستقرار المنطقة

تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وقام بتسليم الرسالة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، خلال استقبال الرئيس المصري له اليوم بالقاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان صحفي أن الرسالة تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار السفير "راضي" إلى أن الرئيس المصري طلب نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- كما أكد الطابع الخاص والأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية؛ لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

وأعرب الرئيس "السيسي" عن تطلع بلاده لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، فضلاً عن دعم أواصر التضامن العربي.

خادم الحرمين الشريفين الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رسالة من الملك لـ"السيسي".. والرئيس المصري: علاقتنا ركيزة لاستقرار المنطقة
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وقام بتسليم الرسالة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، خلال استقبال الرئيس المصري له اليوم بالقاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان صحفي أن الرسالة تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار السفير "راضي" إلى أن الرئيس المصري طلب نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- كما أكد الطابع الخاص والأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية؛ لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

وأعرب الرئيس "السيسي" عن تطلع بلاده لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، فضلاً عن دعم أواصر التضامن العربي.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
03:43 PM
اخر تعديل
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
05:11 PM

رسالة من الملك لـ"السيسي".. والرئيس المصري: علاقتنا ركيزة لاستقرار المنطقة

تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وقام بتسليم الرسالة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، خلال استقبال الرئيس المصري له اليوم بالقاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان صحفي أن الرسالة تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار السفير "راضي" إلى أن الرئيس المصري طلب نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- كما أكد الطابع الخاص والأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية؛ لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

وأعرب الرئيس "السيسي" عن تطلع بلاده لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، فضلاً عن دعم أواصر التضامن العربي.

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