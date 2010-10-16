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اليمن.. مركز الملك سلمان يدشن توزيع مساعدات متنوعة للنازحين بمحافظة شبوة

تشمل سلالًا غذائية وخيامًا وحقائب إيوائية

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع مساعدات متنوعة شملت 64 طنًّا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية، و100 خيمة، و100 حقيبة إيوائية لـ1.200 أسرة نازحة في مديريات: (عسيلان، وجردان، ونصاب، وعتق، ومرخة السفلى، ومرخة العليا، وحبان، وميفعة) في محافظة شبوة.

وأشاد وكيل محافظة شبوه سالم بحبح بهذه المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال المركز، التي تأتي تأكيدًا لعمق أواصر الأخوة والترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين؛ منوهًا بأهمية وحيوية مثل هذه المعونات في تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين والتخفيف من معاناتهم.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

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اليمن.. مركز الملك سلمان يدشن توزيع مساعدات متنوعة للنازحين بمحافظة شبوة
سبق

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع مساعدات متنوعة شملت 64 طنًّا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية، و100 خيمة، و100 حقيبة إيوائية لـ1.200 أسرة نازحة في مديريات: (عسيلان، وجردان، ونصاب، وعتق، ومرخة السفلى، ومرخة العليا، وحبان، وميفعة) في محافظة شبوة.

وأشاد وكيل محافظة شبوه سالم بحبح بهذه المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال المركز، التي تأتي تأكيدًا لعمق أواصر الأخوة والترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين؛ منوهًا بأهمية وحيوية مثل هذه المعونات في تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين والتخفيف من معاناتهم.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
04:22 PM

اليمن.. مركز الملك سلمان يدشن توزيع مساعدات متنوعة للنازحين بمحافظة شبوة

تشمل سلالًا غذائية وخيامًا وحقائب إيوائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع مساعدات متنوعة شملت 64 طنًّا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية، و100 خيمة، و100 حقيبة إيوائية لـ1.200 أسرة نازحة في مديريات: (عسيلان، وجردان، ونصاب، وعتق، ومرخة السفلى، ومرخة العليا، وحبان، وميفعة) في محافظة شبوة.

وأشاد وكيل محافظة شبوه سالم بحبح بهذه المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال المركز، التي تأتي تأكيدًا لعمق أواصر الأخوة والترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين؛ منوهًا بأهمية وحيوية مثل هذه المعونات في تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين والتخفيف من معاناتهم.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

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