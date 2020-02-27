ارتفاع وفيات "كورونا" في إيران إلى 22 حالة وإصابة 141
الإيرانيون متخوفون من تجاوز الأعداد عن ما تعلنه السلطات رسميًّا
ارتفعت حالات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في إيران، إلى 22 حالة؛ بينما ارتفع عدد المصابين إلى 141 إصابة.
وسجلت محافظة "قم" الإيرانية، 63 حالة، والعاصمة الإيرانية 26 حالة.
ويخشى المواطنون من أن عدد ضحايا الفيروس في إيران ربما يكون أكبر بكثير مما تعلنه السلطات الإيرانية.
فيروس كورونا الجديد
إيران
ارتفاع وفيات "كورونا" في إيران إلى 22 حالة وإصابة 141
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-02-27
ارتفعت حالات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في إيران، إلى 22 حالة؛ بينما ارتفع عدد المصابين إلى 141 إصابة.
وسجلت محافظة "قم" الإيرانية، 63 حالة، والعاصمة الإيرانية 26 حالة.
ويخشى المواطنون من أن عدد ضحايا الفيروس في إيران ربما يكون أكبر بكثير مما تعلنه السلطات الإيرانية.
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
12:28 PM
اخر تعديل
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
01:59 PM
ارتفاع وفيات "كورونا" في إيران إلى 22 حالة وإصابة 141
الإيرانيون متخوفون من تجاوز الأعداد عن ما تعلنه السلطات رسميًّا
ارتفعت حالات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في إيران، إلى 22 حالة؛ بينما ارتفع عدد المصابين إلى 141 إصابة.
وسجلت محافظة "قم" الإيرانية، 63 حالة، والعاصمة الإيرانية 26 حالة.
ويخشى المواطنون من أن عدد ضحايا الفيروس في إيران ربما يكون أكبر بكثير مما تعلنه السلطات الإيرانية.