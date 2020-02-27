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ارتفاع وفيات "كورونا" في إيران إلى 22 حالة وإصابة 141

‫ الإيرانيون متخوفون من تجاوز الأعداد عن ما تعلنه السلطات رسميًّا

ارتفعت حالات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في إيران، إلى 22 حالة؛ بينما ارتفع عدد المصابين إلى 141 إصابة.

وسجلت محافظة "قم" الإيرانية، 63 حالة، والعاصمة الإيرانية 26 حالة.

ويخشى المواطنون من أن عدد ضحايا الفيروس في إيران ربما يكون أكبر بكثير مما تعلنه السلطات الإيرانية.

فيروس كورونا الجديد إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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ارتفاع وفيات "كورونا" في إيران إلى 22 حالة وإصابة 141
سبق

ارتفعت حالات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في إيران، إلى 22 حالة؛ بينما ارتفع عدد المصابين إلى 141 إصابة.

وسجلت محافظة "قم" الإيرانية، 63 حالة، والعاصمة الإيرانية 26 حالة.

ويخشى المواطنون من أن عدد ضحايا الفيروس في إيران ربما يكون أكبر بكثير مما تعلنه السلطات الإيرانية.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
12:28 PM
اخر تعديل
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
01:59 PM

ارتفاع وفيات "كورونا" في إيران إلى 22 حالة وإصابة 141

‫ الإيرانيون متخوفون من تجاوز الأعداد عن ما تعلنه السلطات رسميًّا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
794

ارتفعت حالات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في إيران، إلى 22 حالة؛ بينما ارتفع عدد المصابين إلى 141 إصابة.

وسجلت محافظة "قم" الإيرانية، 63 حالة، والعاصمة الإيرانية 26 حالة.

ويخشى المواطنون من أن عدد ضحايا الفيروس في إيران ربما يكون أكبر بكثير مما تعلنه السلطات الإيرانية.

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