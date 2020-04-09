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رئيس الوزراء اليمني: السعودية منعت ابتزاز اليمن.. وعلى الحوثيين إيقاف الدم والنار

أكّد أن وقف إطلاق النار فرصة جادّة لتأمين الشعب اليمني وليس تخويفه

أكّد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، أن مبادرة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بإيقاف إطلاق النار تستكمل موقف الشرعية المستجيب لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وتأكيد لجدّيّة التزامنا بتوحيد الجهود في مواجهة مخاطر فيروس كورونا.

وقال في تغريدات عبر حسابه في "تويتر": نشكر المملكة العربية السعودية على دعمها السخيّ لجهود الإغاثة في اليمن، ونثمّن موقف سمو الأمير خالد بن سلمان ⁦‪المعلَن بخصوص مبادرة وقف إطلاق النار واستمرار دعم الحكومة والشعب اليمنيين".

وأضاف: "وقف إطلاق النار فرصة جادّة لتأمين اليمن والشعب اليمني من مخاطر فيروس كورونا؛ لا فرصة للابتزاز واستغلال حاجات الشعب ومخاوفه، ونأمل أن يستجيب الانقلابيون لمقتضيات الهدنة الإنسانية، وألّا يمضوا أكثر في طريق الدم والنار".

رئيس مجلس الوزراء اليمني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الوزراء اليمني: السعودية منعت ابتزاز اليمن.. وعلى الحوثيين إيقاف الدم والنار
سبق

أكّد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، أن مبادرة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بإيقاف إطلاق النار تستكمل موقف الشرعية المستجيب لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وتأكيد لجدّيّة التزامنا بتوحيد الجهود في مواجهة مخاطر فيروس كورونا.

وقال في تغريدات عبر حسابه في "تويتر": نشكر المملكة العربية السعودية على دعمها السخيّ لجهود الإغاثة في اليمن، ونثمّن موقف سمو الأمير خالد بن سلمان ⁦‪المعلَن بخصوص مبادرة وقف إطلاق النار واستمرار دعم الحكومة والشعب اليمنيين".

وأضاف: "وقف إطلاق النار فرصة جادّة لتأمين اليمن والشعب اليمني من مخاطر فيروس كورونا؛ لا فرصة للابتزاز واستغلال حاجات الشعب ومخاوفه، ونأمل أن يستجيب الانقلابيون لمقتضيات الهدنة الإنسانية، وألّا يمضوا أكثر في طريق الدم والنار".

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
04:59 PM
اخر تعديل
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
07:21 PM

رئيس الوزراء اليمني: السعودية منعت ابتزاز اليمن.. وعلى الحوثيين إيقاف الدم والنار

أكّد أن وقف إطلاق النار فرصة جادّة لتأمين الشعب اليمني وليس تخويفه

A A A
شقران الرشيدي - الرياض
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2,719

أكّد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، أن مبادرة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بإيقاف إطلاق النار تستكمل موقف الشرعية المستجيب لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وتأكيد لجدّيّة التزامنا بتوحيد الجهود في مواجهة مخاطر فيروس كورونا.

وقال في تغريدات عبر حسابه في "تويتر": نشكر المملكة العربية السعودية على دعمها السخيّ لجهود الإغاثة في اليمن، ونثمّن موقف سمو الأمير خالد بن سلمان ⁦‪المعلَن بخصوص مبادرة وقف إطلاق النار واستمرار دعم الحكومة والشعب اليمنيين".

وأضاف: "وقف إطلاق النار فرصة جادّة لتأمين اليمن والشعب اليمني من مخاطر فيروس كورونا؛ لا فرصة للابتزاز واستغلال حاجات الشعب ومخاوفه، ونأمل أن يستجيب الانقلابيون لمقتضيات الهدنة الإنسانية، وألّا يمضوا أكثر في طريق الدم والنار".

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