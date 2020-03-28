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استدرجهم وباغتهم بهجوم مفاجئ.. الجيش اليمني يكبّد الحوثيين قتلى وجرحى

أَسْر عدد من المتمردين وتدمير 3 آليات عسكرية

قُتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران اليوم السبت، وذلك خلال مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في محافظة الجوف.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية في منطقة لغدم بجبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف، وباغتتها بهجوم مفاجئ.

وأضافت بأن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وأَسْر عدد من عناصرها، وتدمير ثلاث عربات تابعة لها.

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني

الرئيسية/ أخبار العالم

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استدرجهم وباغتهم بهجوم مفاجئ.. الجيش اليمني يكبّد الحوثيين قتلى وجرحى
سبق

قُتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران اليوم السبت، وذلك خلال مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في محافظة الجوف.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية في منطقة لغدم بجبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف، وباغتتها بهجوم مفاجئ.

وأضافت بأن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وأَسْر عدد من عناصرها، وتدمير ثلاث عربات تابعة لها.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
10:04 PM

استدرجهم وباغتهم بهجوم مفاجئ.. الجيش اليمني يكبّد الحوثيين قتلى وجرحى

أَسْر عدد من المتمردين وتدمير 3 آليات عسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,970

قُتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران اليوم السبت، وذلك خلال مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في محافظة الجوف.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية في منطقة لغدم بجبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف، وباغتتها بهجوم مفاجئ.

وأضافت بأن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وأَسْر عدد من عناصرها، وتدمير ثلاث عربات تابعة لها.

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