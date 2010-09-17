النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كرماني" لاعب "برسبوليس" السابق: سنهزم "الهلال" بسهولة

توقع مرتضى كرماني مقدم لاعب فريق برسبوليس السابق أن يفوز فريقه على الهلال بسهولة في المباراة التي ستجمع الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال كرماني في تصريحات لصحف بلاده عقب وقوع فريقه ضد الهلال: "يجب على الفريق السعودي أن يخاف من برسبوليس، أعتقد أن الفريق سيهزم الهلال بسهولة".

الجدير بالذكر أن كرماني سبق له تسجيل هدف الفوز لفريقه أمام الهلال في عام 1990، حيث انتهت المباراة وقتها بهزيمة الهلال بهذا الهدف.

وكانت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا والتي سحبت اليوم الجمعة قد أسفرت عن مواجهة الهلال لبيرسيبوليس الإيراني على أن تقام يوم السبت السادس عشر من أكتوبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

دوري أبطال آسيا الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"كرماني" لاعب "برسبوليس" السابق: سنهزم "الهلال" بسهولة
سبق

توقع مرتضى كرماني مقدم لاعب فريق برسبوليس السابق أن يفوز فريقه على الهلال بسهولة في المباراة التي ستجمع الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال كرماني في تصريحات لصحف بلاده عقب وقوع فريقه ضد الهلال: "يجب على الفريق السعودي أن يخاف من برسبوليس، أعتقد أن الفريق سيهزم الهلال بسهولة".

الجدير بالذكر أن كرماني سبق له تسجيل هدف الفوز لفريقه أمام الهلال في عام 1990، حيث انتهت المباراة وقتها بهزيمة الهلال بهذا الهدف.

وكانت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا والتي سحبت اليوم الجمعة قد أسفرت عن مواجهة الهلال لبيرسيبوليس الإيراني على أن تقام يوم السبت السادس عشر من أكتوبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
02:58 PM
اخر تعديل
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
10:01 PM

"كرماني" لاعب "برسبوليس" السابق: سنهزم "الهلال" بسهولة

A A A
محمد السيّد - الرياض
12
3,425

توقع مرتضى كرماني مقدم لاعب فريق برسبوليس السابق أن يفوز فريقه على الهلال بسهولة في المباراة التي ستجمع الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال كرماني في تصريحات لصحف بلاده عقب وقوع فريقه ضد الهلال: "يجب على الفريق السعودي أن يخاف من برسبوليس، أعتقد أن الفريق سيهزم الهلال بسهولة".

الجدير بالذكر أن كرماني سبق له تسجيل هدف الفوز لفريقه أمام الهلال في عام 1990، حيث انتهت المباراة وقتها بهزيمة الهلال بهذا الهدف.

وكانت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا والتي سحبت اليوم الجمعة قد أسفرت عن مواجهة الهلال لبيرسيبوليس الإيراني على أن تقام يوم السبت السادس عشر من أكتوبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,724
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,665
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,859
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,074

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة