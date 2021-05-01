سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1,907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,418,530، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,524.

المملكة المتحدة تسجل 1,907 إصابات جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-01 سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1,907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,418,530، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,524.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442 10:42 PM

المملكة المتحدة تسجل 1,907 إصابات جديدة بفيروس كورونا إجمالي الإصابات يتجاوز 4 ملايين وأكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة





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سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1,907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,418,530، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,524.