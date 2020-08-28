في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 9 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وذكرت "الأرصاد" أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساء.
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في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-28
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وذكرت "الأرصاد" أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساء.
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
03:03 PM
في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 9 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وذكرت "الأرصاد" أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساء.