البدء بتجهيز موقع المتنزه البري بالشرقية.. هنا التفاصيل

إنفاذاً لتوجيه أمير المنطقة.. وتخفيض تأمين المخيم لـ١٠٠٠ ريال

بدأت أمانة المنطقة الشرقية بالاستعداد والتجهيز بموقع المنتزه البري، والذي تم تخصيصه لإقامة المخيمات في موسم الشتاء والربيع من كل عام.

جاء ذلك وفقاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعته لتوفير جميع سبل الراحة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجّه بلدية غرب الدمام والإدارات المعنية بالأمانة بالبدء في تجهيز الموقع بأسرع وقت ممكن، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشمولية الخدمات داخل هذا المتنزه.

وأشار "الصفيان" إلى أن أمين الشرقية وجّه أيضاً بتخفيض تكلفة التأمين على المخيم من 3000 ريال إلى 1000 ريال؛ وذلك لتخفيف العبء المادي على المتنزهين، إضافة إلى مبلغ 1500 ريال؛ نظير الخدمات البلدية التي تقدم داخل المتنزه البري.

وأكد أمين الشرقية أن هناك لائحة غرامات سوف تنفذ داخل هذا المتنزه لمخالفي أنظمة التخييم، ونظراً لخصوصية المخيمات داخل المتنزه فقد وجّه أيضاً بأن تكون المسافة بين كل موقع داخل المخيم 40 متراً بدلاً من 20 متراً، هذا بالإضافة إلى زيادة مساحة المخيم الواحد إلى 3000 متر مربع بدلاً من 1500 متر مربع سابقاً، في مكان مناسب وتضمن الخصوصية التامة، إضافة إلى إقامة فعاليات وأنشطة متنوعة داخل المساحة المخصصة للتنزه، وكذلك يتوفر في موقع المتنزه مواقع مؤقتة لبعض الجهات المعنية ذات العلاقة.

ولفت "الصفيان" إلى أن الموقع الذي خصصته الأمانة يقع على مساحة 6 ملايين متر مربع، وهو نفس موقع العام الماضي، مشيراً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لشمولية الخدمات داخل المنتزه، لافتاً إلى أن الموقع يبعد عن مدينة الدمام 20 كيلومتراً، ويقع تحديداً على الطريق الرابط بين طريق الدمام- الرياض السريع وطريق المطار.

واختتم حديثه بأن الأمانة ستتيح للمواطنين والمقيمين في حال رغبتهم الحصول على موقع خاص للتخييم عبر رابط إلكتروني سوف تعلن عنه الأمانة فور الانتهاء من اكتمال كل التجهيزات، بالإضافة إلى توفير مكتب خدمات متكامل؛ وذلك لتقديم الخدمات للمتنزهين.