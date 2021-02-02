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فريق محاكمة "ترامب" يتهمه بتهديد النظام الدستوري والتحريض على التمرد

طالب بمنعه من تولي منصب في المستقبل

وجه النواب الديمقراطيون التسعة في فريق محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لائحة اتهام تنص على أنه "هدد النظام الدستوري الذي يحمي الحريات الأساسية التي نعتز بها".

وطالب الفريق بإدانة الرئيس الجمهوري السابق بتهمة "التحريض على التمرد في مبنى الكابيتول" الشهر الماضي، و"منعه من تولي منصب في المستقبل"، وفقاً لـ"رويترز".

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فريق محاكمة "ترامب" يتهمه بتهديد النظام الدستوري والتحريض على التمرد
سبق

وجه النواب الديمقراطيون التسعة في فريق محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لائحة اتهام تنص على أنه "هدد النظام الدستوري الذي يحمي الحريات الأساسية التي نعتز بها".

وطالب الفريق بإدانة الرئيس الجمهوري السابق بتهمة "التحريض على التمرد في مبنى الكابيتول" الشهر الماضي، و"منعه من تولي منصب في المستقبل"، وفقاً لـ"رويترز".

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
08:05 PM

فريق محاكمة "ترامب" يتهمه بتهديد النظام الدستوري والتحريض على التمرد

طالب بمنعه من تولي منصب في المستقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجه النواب الديمقراطيون التسعة في فريق محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لائحة اتهام تنص على أنه "هدد النظام الدستوري الذي يحمي الحريات الأساسية التي نعتز بها".

وطالب الفريق بإدانة الرئيس الجمهوري السابق بتهمة "التحريض على التمرد في مبنى الكابيتول" الشهر الماضي، و"منعه من تولي منصب في المستقبل"، وفقاً لـ"رويترز".

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