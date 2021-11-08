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الحكومة الكويتية ترفع استقالتها إلى أمير البلاد

عبر اجتماع مجلس الوزراء الذي انتهى قبل دقائق

رفعت الحكومة الكويتية استقالتها، اليوم الإثنين، إلى أمير البلاد سمو الشيخ نواف الأحمد.

وأشار مصدر حكومي لـ صحيفة "القبس" الكويتية، إلى أن اجتماع مجلس الوزراء انتهى قبل دقائق، قدم به الوزراء استقالتهم، تمهيداً لرفعها إلى القيادة السياسية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحكومة الكويتية ترفع استقالتها إلى أمير البلاد
سبق

رفعت الحكومة الكويتية استقالتها، اليوم الإثنين، إلى أمير البلاد سمو الشيخ نواف الأحمد.

وأشار مصدر حكومي لـ صحيفة "القبس" الكويتية، إلى أن اجتماع مجلس الوزراء انتهى قبل دقائق، قدم به الوزراء استقالتهم، تمهيداً لرفعها إلى القيادة السياسية.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
12:16 PM

الحكومة الكويتية ترفع استقالتها إلى أمير البلاد

عبر اجتماع مجلس الوزراء الذي انتهى قبل دقائق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفعت الحكومة الكويتية استقالتها، اليوم الإثنين، إلى أمير البلاد سمو الشيخ نواف الأحمد.

وأشار مصدر حكومي لـ صحيفة "القبس" الكويتية، إلى أن اجتماع مجلس الوزراء انتهى قبل دقائق، قدم به الوزراء استقالتهم، تمهيداً لرفعها إلى القيادة السياسية.

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