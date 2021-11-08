وأشار مصدر حكومي لـ صحيفة "القبس" الكويتية، إلى أن اجتماع مجلس الوزراء انتهى قبل دقائق، قدم به الوزراء استقالتهم، تمهيداً لرفعها إلى القيادة السياسية.

رفعت الحكومة الكويتية استقالتها، اليوم الإثنين، إلى أمير البلاد سمو الشيخ نواف الأحمد.

الحكومة الكويتية ترفع استقالتها إلى أمير البلاد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-08 رفعت الحكومة الكويتية استقالتها، اليوم الإثنين، إلى أمير البلاد سمو الشيخ نواف الأحمد. وأشار مصدر حكومي لـ صحيفة "القبس" الكويتية، إلى أن اجتماع مجلس الوزراء انتهى قبل دقائق، قدم به الوزراء استقالتهم، تمهيداً لرفعها إلى القيادة السياسية.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443 12:16 PM

الحكومة الكويتية ترفع استقالتها إلى أمير البلاد عبر اجتماع مجلس الوزراء الذي انتهى قبل دقائق





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رفعت الحكومة الكويتية استقالتها، اليوم الإثنين، إلى أمير البلاد سمو الشيخ نواف الأحمد.

وأشار مصدر حكومي لـ صحيفة "القبس" الكويتية، إلى أن اجتماع مجلس الوزراء انتهى قبل دقائق، قدم به الوزراء استقالتهم، تمهيداً لرفعها إلى القيادة السياسية.