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مجهول يسرق لوحات سيارة مواطن بالرياض ويسجل بها 41 مخالفة

السارق قام بتركيبها على سيارة نفس النوع واللون.. ولا يزال طليقًا

تفاجأ المواطن حمد بن محمد بن حميد بسرقة لوحات سيارته بي إم دبليو 2013 أبيض من أمام منزله بحي العقيق في يوم الجمعة الموافق ٩/٤/١٤٤٢، حيث قام بعمل محضر في شرطة القيروان.

وبين "بن حميد" أن السارق قام بتركيب اللوحات على سيارة نفس نوع السيارة واللون مع اختلاف الموديل، حيث قام السارق بارتكاب ٤١ مخالفة في عدة طرق بالرياض، بريدة، عنيزة، الغاط، الخرج مرفق صور للسارقين من موقع أبشر.

وبين "بن حميد" حتى اليوم لم يتم إلقاء القبض على الجناة، علماً أنني تقدمت بطلب في مرور حي الناصرية بإلغاء المخالفات، وناشدت الجهات الأمنية بسرعة القبض ومعاقبة الجناة وردعهم على قيامهم بهذه الجريمة المرفوضة ومعالجة الوضع فيما يتعلق بالمخالفات المسجلة.

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مجهول يسرق لوحات سيارة مواطن بالرياض ويسجل بها 41 مخالفة
سبق

تفاجأ المواطن حمد بن محمد بن حميد بسرقة لوحات سيارته بي إم دبليو 2013 أبيض من أمام منزله بحي العقيق في يوم الجمعة الموافق ٩/٤/١٤٤٢، حيث قام بعمل محضر في شرطة القيروان.

وبين "بن حميد" أن السارق قام بتركيب اللوحات على سيارة نفس نوع السيارة واللون مع اختلاف الموديل، حيث قام السارق بارتكاب ٤١ مخالفة في عدة طرق بالرياض، بريدة، عنيزة، الغاط، الخرج مرفق صور للسارقين من موقع أبشر.

وبين "بن حميد" حتى اليوم لم يتم إلقاء القبض على الجناة، علماً أنني تقدمت بطلب في مرور حي الناصرية بإلغاء المخالفات، وناشدت الجهات الأمنية بسرعة القبض ومعاقبة الجناة وردعهم على قيامهم بهذه الجريمة المرفوضة ومعالجة الوضع فيما يتعلق بالمخالفات المسجلة.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
04:54 PM

مجهول يسرق لوحات سيارة مواطن بالرياض ويسجل بها 41 مخالفة

السارق قام بتركيبها على سيارة نفس النوع واللون.. ولا يزال طليقًا

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حمد الفراج - الرياض
4
2,958

تفاجأ المواطن حمد بن محمد بن حميد بسرقة لوحات سيارته بي إم دبليو 2013 أبيض من أمام منزله بحي العقيق في يوم الجمعة الموافق ٩/٤/١٤٤٢، حيث قام بعمل محضر في شرطة القيروان.

وبين "بن حميد" أن السارق قام بتركيب اللوحات على سيارة نفس نوع السيارة واللون مع اختلاف الموديل، حيث قام السارق بارتكاب ٤١ مخالفة في عدة طرق بالرياض، بريدة، عنيزة، الغاط، الخرج مرفق صور للسارقين من موقع أبشر.

وبين "بن حميد" حتى اليوم لم يتم إلقاء القبض على الجناة، علماً أنني تقدمت بطلب في مرور حي الناصرية بإلغاء المخالفات، وناشدت الجهات الأمنية بسرعة القبض ومعاقبة الجناة وردعهم على قيامهم بهذه الجريمة المرفوضة ومعالجة الوضع فيما يتعلق بالمخالفات المسجلة.

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