منفذ سلوى.. عبور أول مركبة من قطر إلى المملكة

شهد منفذ سلوى -قبل قليل- عبور أول قادم من دولة #قطر عبر المنفذ إلى #المملكة.
وقامت الأجهزة الحكومية باستعدادات مكثّفة في منفذ سلوى بنسبة تشغيل فعلية بلغت 100%.
شهد منفذ سلوى -قبل قليل- عبور أول قادم من دولة #قطر عبر المنفذ إلى #المملكة.
وقامت الأجهزة الحكومية باستعدادات مكثّفة في منفذ سلوى بنسبة تشغيل فعلية بلغت 100%.
الجمارك منفذ سلوى قطر
شهد منفذ سلوى -قبل قليل- عبور أول قادم من دولة #قطر عبر المنفذ إلى #المملكة.
وقامت الأجهزة الحكومية باستعدادات مكثّفة في منفذ سلوى بنسبة تشغيل فعلية بلغت 100%.
شهد منفذ سلوى -قبل قليل- عبور أول قادم من دولة #قطر عبر المنفذ إلى #المملكة.
وقامت الأجهزة الحكومية باستعدادات مكثّفة في منفذ سلوى بنسبة تشغيل فعلية بلغت 100%.