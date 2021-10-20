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"نيوم" تستقبل أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة

العائدي: تهدف إلى تشجيع السياحة في المنطقة والتعريف بمعالمها

استقبلت منطقة نيوم أول وفد سياحي نسائي يضم أكثر من 20 امرأة، قدمن من مختلف مناطق المملكة في رحلة سياحية.

وتمّ خلال الرحلة التي بدأت من مدينة تبوك أمس الأول، تعريف السائحات بما تكتنزه "نيوم" من معالم بيئية وأثرية في رحلة استغرقت 19 ساعة, مررن بها عبر محافظة البدع، ومن ثم إلى مغايير شعيب, مروراً بمركز مقنا, ومقر عين موسى الأثرية, وصولاً إلى الطيب اسم, ثم العودة إلى رأس الشيخ حميد ومن ثم إلى تبوك.

وأوضحت المرشدة السياحية هبة العائدي، أن الوفد السياحي يعد أول وفد نسائي يصل إلى منطقة تبوك، حيث تم الإعداد له مسبقاً بوساطة امرأتين من منطقة تبوك تعملان في الإرشاد السياحي, بالتعاون مع القطاعات المعنية بالمنطقة لاستثمار ما تزخر به منطقة تبوك من آثار ومعالم تاريخيه ونهضة تنموية في جميع المجالات، والاطلاع على ما تتميز به المنطقة من موقع متميز ومعالم أثرية, مشيرةً إلى أن هذه الرحلات المجهزة بالخدمات تهدف إلى تشجيع السياحة في منطقة تبوك, وتعريف السائحات السعوديات وغيرهن على معالم المنطقة في رحلة تأتي تحت اسم (اكتشف "نيوم").

يُذكر أن منطقة "نيوم" تعد أحد أهم المشاريع الواعدة والعابرة للحدود، حيث تتجاور مع ثلاث دول مهمة على خليج العقبة.

نيوم وفد سياحي نسائي اكتشف نيوم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نيوم" تستقبل أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة
سبق

استقبلت منطقة نيوم أول وفد سياحي نسائي يضم أكثر من 20 امرأة، قدمن من مختلف مناطق المملكة في رحلة سياحية.

وتمّ خلال الرحلة التي بدأت من مدينة تبوك أمس الأول، تعريف السائحات بما تكتنزه "نيوم" من معالم بيئية وأثرية في رحلة استغرقت 19 ساعة, مررن بها عبر محافظة البدع، ومن ثم إلى مغايير شعيب, مروراً بمركز مقنا, ومقر عين موسى الأثرية, وصولاً إلى الطيب اسم, ثم العودة إلى رأس الشيخ حميد ومن ثم إلى تبوك.

وأوضحت المرشدة السياحية هبة العائدي، أن الوفد السياحي يعد أول وفد نسائي يصل إلى منطقة تبوك، حيث تم الإعداد له مسبقاً بوساطة امرأتين من منطقة تبوك تعملان في الإرشاد السياحي, بالتعاون مع القطاعات المعنية بالمنطقة لاستثمار ما تزخر به منطقة تبوك من آثار ومعالم تاريخيه ونهضة تنموية في جميع المجالات، والاطلاع على ما تتميز به المنطقة من موقع متميز ومعالم أثرية, مشيرةً إلى أن هذه الرحلات المجهزة بالخدمات تهدف إلى تشجيع السياحة في منطقة تبوك, وتعريف السائحات السعوديات وغيرهن على معالم المنطقة في رحلة تأتي تحت اسم (اكتشف "نيوم").

يُذكر أن منطقة "نيوم" تعد أحد أهم المشاريع الواعدة والعابرة للحدود، حيث تتجاور مع ثلاث دول مهمة على خليج العقبة.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
01:49 PM

"نيوم" تستقبل أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة

العائدي: تهدف إلى تشجيع السياحة في المنطقة والتعريف بمعالمها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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استقبلت منطقة نيوم أول وفد سياحي نسائي يضم أكثر من 20 امرأة، قدمن من مختلف مناطق المملكة في رحلة سياحية.

وتمّ خلال الرحلة التي بدأت من مدينة تبوك أمس الأول، تعريف السائحات بما تكتنزه "نيوم" من معالم بيئية وأثرية في رحلة استغرقت 19 ساعة, مررن بها عبر محافظة البدع، ومن ثم إلى مغايير شعيب, مروراً بمركز مقنا, ومقر عين موسى الأثرية, وصولاً إلى الطيب اسم, ثم العودة إلى رأس الشيخ حميد ومن ثم إلى تبوك.

وأوضحت المرشدة السياحية هبة العائدي، أن الوفد السياحي يعد أول وفد نسائي يصل إلى منطقة تبوك، حيث تم الإعداد له مسبقاً بوساطة امرأتين من منطقة تبوك تعملان في الإرشاد السياحي, بالتعاون مع القطاعات المعنية بالمنطقة لاستثمار ما تزخر به منطقة تبوك من آثار ومعالم تاريخيه ونهضة تنموية في جميع المجالات، والاطلاع على ما تتميز به المنطقة من موقع متميز ومعالم أثرية, مشيرةً إلى أن هذه الرحلات المجهزة بالخدمات تهدف إلى تشجيع السياحة في منطقة تبوك, وتعريف السائحات السعوديات وغيرهن على معالم المنطقة في رحلة تأتي تحت اسم (اكتشف "نيوم").

يُذكر أن منطقة "نيوم" تعد أحد أهم المشاريع الواعدة والعابرة للحدود، حيث تتجاور مع ثلاث دول مهمة على خليج العقبة.

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