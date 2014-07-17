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"مشاط": الحج لن يكون مكانًا لبثّ رسائل سلبية وأفكار متطرفة أو محرضة

قال: سيبقى نموذجًا للإسلام الوسطي والمعتدل ومن مظاهر تعزيز التآلف

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أهمية التفرغ لأداء مناسك الحج، والابتعاد عن أسباب الفُرقة؛ مشيرًا إلى أن الحج لن يكون مكانًا لبثّ رسائل سلبية وأفكار متطرفة أو محرضة؛ وإنما سيبقى الحج نموذجًا مثاليًّا للإسلام الوسطي والمعتدل، ومن مظاهر تعزيز روح التآلف بين المسلمين كافة لا الفرقة والاختلاف.

وأشار إلى أهمية دعوة المملكة حجاج بيت الله الحرام أن يتفرغوا لأداء شعائر الحج، ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تُقبل مثل تلك التصرفات بأي حال من الأحوال، وستُتخذ الإجراءات اللازمة، للحيلولة دون القيام بها، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.

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"مشاط": الحج لن يكون مكانًا لبثّ رسائل سلبية وأفكار متطرفة أو محرضة
سبق

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أهمية التفرغ لأداء مناسك الحج، والابتعاد عن أسباب الفُرقة؛ مشيرًا إلى أن الحج لن يكون مكانًا لبثّ رسائل سلبية وأفكار متطرفة أو محرضة؛ وإنما سيبقى الحج نموذجًا مثاليًّا للإسلام الوسطي والمعتدل، ومن مظاهر تعزيز روح التآلف بين المسلمين كافة لا الفرقة والاختلاف.

وأشار إلى أهمية دعوة المملكة حجاج بيت الله الحرام أن يتفرغوا لأداء شعائر الحج، ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تُقبل مثل تلك التصرفات بأي حال من الأحوال، وستُتخذ الإجراءات اللازمة، للحيلولة دون القيام بها، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
11:34 AM

"مشاط": الحج لن يكون مكانًا لبثّ رسائل سلبية وأفكار متطرفة أو محرضة

قال: سيبقى نموذجًا للإسلام الوسطي والمعتدل ومن مظاهر تعزيز التآلف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أهمية التفرغ لأداء مناسك الحج، والابتعاد عن أسباب الفُرقة؛ مشيرًا إلى أن الحج لن يكون مكانًا لبثّ رسائل سلبية وأفكار متطرفة أو محرضة؛ وإنما سيبقى الحج نموذجًا مثاليًّا للإسلام الوسطي والمعتدل، ومن مظاهر تعزيز روح التآلف بين المسلمين كافة لا الفرقة والاختلاف.

وأشار إلى أهمية دعوة المملكة حجاج بيت الله الحرام أن يتفرغوا لأداء شعائر الحج، ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تُقبل مثل تلك التصرفات بأي حال من الأحوال، وستُتخذ الإجراءات اللازمة، للحيلولة دون القيام بها، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.

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