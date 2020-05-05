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الأردن تعلن تسجيل 6 إصابات بكورونا عند معبر حدودي

وزارة الصحة: ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 471 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، في حين سجلت 6 إصابات عند معبر حدودي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 471 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الـ6 الحالات هي لسائقي شاحنات؛ 4 منهم أردنيون، واثنان أجانب، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 5 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 380 حالة.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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الأردن تعلن تسجيل 6 إصابات بكورونا عند معبر حدودي
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، في حين سجلت 6 إصابات عند معبر حدودي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 471 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الـ6 الحالات هي لسائقي شاحنات؛ 4 منهم أردنيون، واثنان أجانب، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 5 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 380 حالة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
07:50 PM

الأردن تعلن تسجيل 6 إصابات بكورونا عند معبر حدودي

وزارة الصحة: ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 471 إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، في حين سجلت 6 إصابات عند معبر حدودي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 471 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الـ6 الحالات هي لسائقي شاحنات؛ 4 منهم أردنيون، واثنان أجانب، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 5 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 380 حالة.

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