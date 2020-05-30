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الصين: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات

ما يزال 63 شخصًا فقط يخضعون للعلاج و401 للعزل

سجلت الصين أربع حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، وجميعها إصابات وافدة خارج البلاد، دون تسجيل وفيات جديدة.

وما يزال 63 شخصًا فقط يخضعون للعلاج و401 شخص آخر يخضعون للعزل والمتابعة بعدما ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس أو أكدت الاختبارات إصابتهم دون ظهور أي أعراض.

يذكر أن الصين سجلت 4634 حالة وفاة من بين 82999 حالة إصابة تم تسجيلها منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصناعية بوسط الصين.

فيروس كورونا الجديد

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الصين: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات
سبق

سجلت الصين أربع حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، وجميعها إصابات وافدة خارج البلاد، دون تسجيل وفيات جديدة.

وما يزال 63 شخصًا فقط يخضعون للعلاج و401 شخص آخر يخضعون للعزل والمتابعة بعدما ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس أو أكدت الاختبارات إصابتهم دون ظهور أي أعراض.

يذكر أن الصين سجلت 4634 حالة وفاة من بين 82999 حالة إصابة تم تسجيلها منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصناعية بوسط الصين.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
10:36 AM

الصين: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات

ما يزال 63 شخصًا فقط يخضعون للعلاج و401 للعزل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الصين أربع حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، وجميعها إصابات وافدة خارج البلاد، دون تسجيل وفيات جديدة.

وما يزال 63 شخصًا فقط يخضعون للعلاج و401 شخص آخر يخضعون للعزل والمتابعة بعدما ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس أو أكدت الاختبارات إصابتهم دون ظهور أي أعراض.

يذكر أن الصين سجلت 4634 حالة وفاة من بين 82999 حالة إصابة تم تسجيلها منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصناعية بوسط الصين.

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