النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير العدل يثمن دعم القيادة المستمر والمتواصل لمرفق القضاء بالسعودية

بعد موافقة مجلس الوزراء على التباحث مع دول عدة للتعاون القضائي

ثمَّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، موافقة مجلس الوزراء على التباحث مع العديد من الدول لإعداد مشروعات اتفاقيات تعاون في المجال القضائي، إضافة إلى إعداد مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية ونظيراتها في الدول الأخرى.

وقال الدكتور الصمعاني: إن قرار مجلس الوزراء يأتي في سياق دعم القيادة المستمر والمتواصل لمرفق القضاء في السعودية، الذي يشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - تقدمًا وتطورًا في جميع الخدمات المقدَّمة للمستفيد العدلي.

وأكد وزير العدل سعي الوزارة إلى تعزيز تعاونها مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية وتبادل الخبرات، والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية. لافتًا النظر إلى أن القضاء السعودي أصبح يحظى باهتمام دولي كبير؛ لما شهده القطاع من إصلاحات وبناء مؤسسي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وذلك في مجالات مختلفة، مثل قضاء الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والتنفيذ، والتحول الرقمي.. وغيرها من الخدمات.

وشدد على أن للقضاء في السعودية دورًا ملموسًا عالميًّا بما يقوم به من دور حساس في مجال مكافحة الإرهاب، بالتكامل مع أجهزة الدولة الأخرى، عبر توفير ضمانات العدالة المثلى لكل الأطراف باستقلالية كاملة، وفق أصول الشريعة والقانون المعمول بها في السعودية.

وأوضح أن "وزارة العدل" تعمل على رفع تصنيف القضاء السعودي، وإبرازه عالميًّا؛ باعتباره أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية وفقًا لبرنامج التحول الوطني 2020.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس أفضل الخيارات والسبل للتعاون مع المؤسسات الدولية؛ وذلك لتبادل المعلومات، والاطلاع على التجارب الأخرى لإبراز جهود قضاء السعودية وإنجازاته، وعرض أفضل التجارب والممارسات التي يقوم بها.

وكان وزير العدل الصمعاني قد عقد قبل نحو شهرين مباحثات مهمة في جمهورية الصين الشعبية، حيث التقى على رأس وفد من الوزارة أقطاب المؤسسة القضائية في البلاد، واطلع على تجربة الصين والتطورات التي يشهدها قطاع العدل في الصين. كما وجد من الجانب الصيني اهتمامًا بالغًا بالزيارة الأولى من نوعها لوزير عدل سعودي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير العدل يثمن دعم القيادة المستمر والمتواصل لمرفق القضاء بالسعودية
سبق

ثمَّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، موافقة مجلس الوزراء على التباحث مع العديد من الدول لإعداد مشروعات اتفاقيات تعاون في المجال القضائي، إضافة إلى إعداد مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية ونظيراتها في الدول الأخرى.

وقال الدكتور الصمعاني: إن قرار مجلس الوزراء يأتي في سياق دعم القيادة المستمر والمتواصل لمرفق القضاء في السعودية، الذي يشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - تقدمًا وتطورًا في جميع الخدمات المقدَّمة للمستفيد العدلي.

وأكد وزير العدل سعي الوزارة إلى تعزيز تعاونها مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية وتبادل الخبرات، والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية. لافتًا النظر إلى أن القضاء السعودي أصبح يحظى باهتمام دولي كبير؛ لما شهده القطاع من إصلاحات وبناء مؤسسي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وذلك في مجالات مختلفة، مثل قضاء الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والتنفيذ، والتحول الرقمي.. وغيرها من الخدمات.

وشدد على أن للقضاء في السعودية دورًا ملموسًا عالميًّا بما يقوم به من دور حساس في مجال مكافحة الإرهاب، بالتكامل مع أجهزة الدولة الأخرى، عبر توفير ضمانات العدالة المثلى لكل الأطراف باستقلالية كاملة، وفق أصول الشريعة والقانون المعمول بها في السعودية.

وأوضح أن "وزارة العدل" تعمل على رفع تصنيف القضاء السعودي، وإبرازه عالميًّا؛ باعتباره أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية وفقًا لبرنامج التحول الوطني 2020.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس أفضل الخيارات والسبل للتعاون مع المؤسسات الدولية؛ وذلك لتبادل المعلومات، والاطلاع على التجارب الأخرى لإبراز جهود قضاء السعودية وإنجازاته، وعرض أفضل التجارب والممارسات التي يقوم بها.

وكان وزير العدل الصمعاني قد عقد قبل نحو شهرين مباحثات مهمة في جمهورية الصين الشعبية، حيث التقى على رأس وفد من الوزارة أقطاب المؤسسة القضائية في البلاد، واطلع على تجربة الصين والتطورات التي يشهدها قطاع العدل في الصين. كما وجد من الجانب الصيني اهتمامًا بالغًا بالزيارة الأولى من نوعها لوزير عدل سعودي.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
09:33 PM
اخر تعديل
01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
09:32 PM

وزير العدل يثمن دعم القيادة المستمر والمتواصل لمرفق القضاء بالسعودية

بعد موافقة مجلس الوزراء على التباحث مع دول عدة للتعاون القضائي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
66

ثمَّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، موافقة مجلس الوزراء على التباحث مع العديد من الدول لإعداد مشروعات اتفاقيات تعاون في المجال القضائي، إضافة إلى إعداد مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية ونظيراتها في الدول الأخرى.

وقال الدكتور الصمعاني: إن قرار مجلس الوزراء يأتي في سياق دعم القيادة المستمر والمتواصل لمرفق القضاء في السعودية، الذي يشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - تقدمًا وتطورًا في جميع الخدمات المقدَّمة للمستفيد العدلي.

وأكد وزير العدل سعي الوزارة إلى تعزيز تعاونها مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية وتبادل الخبرات، والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية. لافتًا النظر إلى أن القضاء السعودي أصبح يحظى باهتمام دولي كبير؛ لما شهده القطاع من إصلاحات وبناء مؤسسي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وذلك في مجالات مختلفة، مثل قضاء الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والتنفيذ، والتحول الرقمي.. وغيرها من الخدمات.

وشدد على أن للقضاء في السعودية دورًا ملموسًا عالميًّا بما يقوم به من دور حساس في مجال مكافحة الإرهاب، بالتكامل مع أجهزة الدولة الأخرى، عبر توفير ضمانات العدالة المثلى لكل الأطراف باستقلالية كاملة، وفق أصول الشريعة والقانون المعمول بها في السعودية.

وأوضح أن "وزارة العدل" تعمل على رفع تصنيف القضاء السعودي، وإبرازه عالميًّا؛ باعتباره أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية وفقًا لبرنامج التحول الوطني 2020.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس أفضل الخيارات والسبل للتعاون مع المؤسسات الدولية؛ وذلك لتبادل المعلومات، والاطلاع على التجارب الأخرى لإبراز جهود قضاء السعودية وإنجازاته، وعرض أفضل التجارب والممارسات التي يقوم بها.

وكان وزير العدل الصمعاني قد عقد قبل نحو شهرين مباحثات مهمة في جمهورية الصين الشعبية، حيث التقى على رأس وفد من الوزارة أقطاب المؤسسة القضائية في البلاد، واطلع على تجربة الصين والتطورات التي يشهدها قطاع العدل في الصين. كما وجد من الجانب الصيني اهتمامًا بالغًا بالزيارة الأولى من نوعها لوزير عدل سعودي.

شارك برأيك
72
467

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,407
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,095
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,175
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,298

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة