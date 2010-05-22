وبهذا المعدل يمكن تحصين 70 % من السكان "جرعتين" خلال 214 يوماً، أو بتاريخ 22 / 12 / 2021.

جاء ذلك بمعدل تقريبي 1.95 / ثانية أو 168258 كل يوم، بما يعادل 36.4 جرعة لكل 100 شخص (-34.81 مليون).

قدّمت وزارة الصحة نحو 700 ألف جرعة من لقاحات "كورونا" خلال أقل من أربعة أيام.

"الصحة": 700 ألف جرعة من لقاح "كورونا" في 4 أيام صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-22 قدّمت وزارة الصحة نحو 700 ألف جرعة من لقاحات "كورونا" خلال أقل من أربعة أيام. جاء ذلك بمعدل تقريبي 1.95 / ثانية أو 168258 كل يوم، بما يعادل 36.4 جرعة لكل 100 شخص (-34.81 مليون). وبهذا المعدل يمكن تحصين 70 % من السكان "جرعتين" خلال 214 يوماً، أو بتاريخ 22 / 12 / 2021. لمتابعة أعداد اللقاح اضغط هنا

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442 12:30 PM

"الصحة": 700 ألف جرعة من لقاح "كورونا" في 4 أيام يمكن تحصين 70 % من السكان في غضون 214 يوماً





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قدّمت وزارة الصحة نحو 700 ألف جرعة من لقاحات "كورونا" خلال أقل من أربعة أيام.

جاء ذلك بمعدل تقريبي 1.95 / ثانية أو 168258 كل يوم، بما يعادل 36.4 جرعة لكل 100 شخص (-34.81 مليون).

وبهذا المعدل يمكن تحصين 70 % من السكان "جرعتين" خلال 214 يوماً، أو بتاريخ 22 / 12 / 2021.

لمتابعة أعداد اللقاح اضغط هنا