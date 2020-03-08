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"الصقور السعودية" يختتم مشاركته في المعرض الدولي لصناعة الطيران  بتونس

قدّم عروضاً يومية لطائراته الـ 7 .. شارك بجناح لوحات وصور عن القوات الجوية

اختتم فريق القوات الجوية الملكية السعودية "الصقور السعودية" مشاركته في الدورة العاشرة للمعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع الذي أقيم في مدينة جربة- جنوبي تونس، بمشاركة أكثر من 250 شركة عارضة و100 وفد دولي رسمي.

وقدّم فريق صقور السعودية عروضاً يومية لطائراته الـ 7 المشاركة، كما شارك بجناح يضم لوحات وصوراً وكتيبات تتحدث عن تاريخ القوات الجوية الملكية السعودية.

يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد؛ أشرف على افتتاح المعرض، وحاز الطيارون السعوديون إعجابَ الآلاف من المتابعين لهذه المناسبة الأولى من نوعها في تونس.

الصقور السعودية تونس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصقور السعودية" يختتم مشاركته في المعرض الدولي لصناعة الطيران  بتونس
سبق

اختتم فريق القوات الجوية الملكية السعودية "الصقور السعودية" مشاركته في الدورة العاشرة للمعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع الذي أقيم في مدينة جربة- جنوبي تونس، بمشاركة أكثر من 250 شركة عارضة و100 وفد دولي رسمي.

وقدّم فريق صقور السعودية عروضاً يومية لطائراته الـ 7 المشاركة، كما شارك بجناح يضم لوحات وصوراً وكتيبات تتحدث عن تاريخ القوات الجوية الملكية السعودية.

يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد؛ أشرف على افتتاح المعرض، وحاز الطيارون السعوديون إعجابَ الآلاف من المتابعين لهذه المناسبة الأولى من نوعها في تونس.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
01:27 PM

"الصقور السعودية" يختتم مشاركته في المعرض الدولي لصناعة الطيران  بتونس

قدّم عروضاً يومية لطائراته الـ 7 .. شارك بجناح لوحات وصور عن القوات الجوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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اختتم فريق القوات الجوية الملكية السعودية "الصقور السعودية" مشاركته في الدورة العاشرة للمعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع الذي أقيم في مدينة جربة- جنوبي تونس، بمشاركة أكثر من 250 شركة عارضة و100 وفد دولي رسمي.

وقدّم فريق صقور السعودية عروضاً يومية لطائراته الـ 7 المشاركة، كما شارك بجناح يضم لوحات وصوراً وكتيبات تتحدث عن تاريخ القوات الجوية الملكية السعودية.

يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد؛ أشرف على افتتاح المعرض، وحاز الطيارون السعوديون إعجابَ الآلاف من المتابعين لهذه المناسبة الأولى من نوعها في تونس.

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